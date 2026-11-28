CCR RioSP Serra entra em obras

A concessionária CCR MOTIVA RioSP dá início neste sábado (28) uma das fases mais decisivas das obras na Serra das Araras, com o lançamento e içamento das vigas de concreto do novo viaduto no km 233 da Via Dutra, na pista de subida no sentido São Paulo.

A estrutura integra a Obra de Arte Especial (OAE) D24, referente ao dispositivo de retorno do trecho, fazendo com que o projeto da nova pista alcance a marca de 91% de conclusão.

Considerada, a obra promete transformar a mobilidade no eixo Rio-São Paulo ao construir uma nova pista de subida equipada com viadutos modernos, túneis e contenções que

A operação iniciada hoje exige rigoroso planejamento logístico e equipamentos de grande porte, já que cada uma das vigas possui 26 metros de comprimento, 2,40 metros de altura, 1,30 metro de largura e peso de 44 toneladas. O trabalho demanda movimentação com precisão por equipes especializadas e eleva para 12 o número total de vigas já posicionadas nesse segmento.

Para garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas durante o içamento das estruturas, a rodovia passa hoje (28) por um fechamento total das pistas Sul e Norte, das 16h às 18h. Os bloqueios prosseguem nos seguintes dias e horários programados:

Segunda-feira (30/11): Fechamento da pista Norte, das 13h às 15h.

Terça-feira (01/12): Fechamento total das pistas Sul e Norte, das 13h às 15h.

Quarta-feira (02/12): Fechamento da pista Sul, das 13h às 15h.

Quinta-feira (03/12): Fechamento da pista Sul, das 13h às 15h.

Sábado (05/12): Fechamento da pista Sul, das 16h às 18h.

Diante do impacto na circulação, a concessionária orienta os motoristas a planejarem suas viagens com antecedência e acompanharem as condições do tráfego em tempo real nos canais oficiais.