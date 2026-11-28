Reprodução/@ricardostuckert Lula e FHC se cumprimentam em encontro na cidade de São Paulo em 2024

A Fundação Fernando Henrique Cardoso (FHC) lamentou neste sábado (28) a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos. Em discurso realizado na sexta-feira (27), no Rio de Janeiro, Lula chamou FHC de "morto-vivo" ao comentar o avanço da demência, diagnosticada em estágio avançado.

Em nota, a instituição criticou a fala do petista e afirmou que o relato sobre uma visita recente ao ex-presidente não corresponde aos fatos. Segundo a Fundação, o último encontro entre os dois ocorreu em 2024, durante a celebração dos 30 anos do Plano Real.

"A Fundação FHC lamenta a declaração do presidente Lula, em evento realizado hoje no Rio de Janeiro, sobre a saúde do ex-presidente Fernando Henrique. A última vez que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real. As palavras do atual presidente não correspondem aos fatos", diz o comunicado.

O que Lula disse sobre Fernando Henrique Cardoso

A declaração de Lula ocorreu durante uma visita ao Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, em Niterói, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente discutiu a importância de garantir condições para que a população envelheça com saúde e qualidade de vida.

Ao falar sobre Fernando Henrique, Lula afirmou que esteve na casa do ex-presidente recentemente e relatou que ele, aos 95 anos, já não reconheceria os próprios filhos.

"Eu fui um dia desses na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele está com demência, está com 95 anos, ele já não consegue saber quem é filho, não consegue mais nada. Fico imaginando que essa pessoa não vive, não é verdade, é um morto vivo", afirmou.

Na sequência, Lula associou a ideia de viver com a possibilidade de manter desejos, atividades e interação social, como passear, visitar amigos e dançar.

Fernando Henrique Cardoso foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, uma condição neurodegenerativa que compromete progressivamente a memória, o raciocínio e outras funções cognitivas. O quadro do ex-presidente, atualmente com 95 anos, evoluiu para um estágio avançado, conforme informações divulgadas pela família em abril deste ano, quando os filhos recorreram à Justiça para pedir sua interdição, diante do agravamento da condição.

Na ocasião, a Justiça paulista nomeou Paulo Henrique Cardoso, filho mais velho, como curador provisório, responsável por atos civis e pela administração patrimonial. Atualmente, FHC permanece sob cuidados em casa, em São Paulo, e apresenta comprometimento das funções cognitivas

Lula avalia criação de Ministério do Idoso

Durante o evento, Lula também afirmou que estuda medidas para ampliar as políticas públicas voltadas à população idosa. Entre as possibilidades está a criação de um Ministério do Idoso, iniciativa que, segundo o presidente, ainda precisa ser discutida com especialistas.

"Vim aqui para aprender, para saber o que vou fazer, não sei se é criar ministério, alguma coisa eu quero fazer, porque quando eu ficar na terceira idade, quando eu estiver velho, eu vou cuidar de mim, porque eu tenho 81 anos e eu não me considero velho", disse.

O presidente defendeu ações que estimulem a autonomia, a participação social e o bem-estar de pessoas na terceira idade. Lula também agradeceu aos eleitores idosos, inclusive aqueles com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, mas que participaram das eleições.