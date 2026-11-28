Reprodução / Instagram Cover de Elvis, futuro secretário do RS tem museu dedicado ao ídolo

O ex-prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (PL-RS), escolhido pelo governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), para integrar a futura equipe de governo, também tem uma trajetória marcada pela música. Conhecido por interpretar Elvis Presley, o político construiu uma carreira como cover do Rei do Rock, realizou mais de 1.500 apresentações e mantém um museu dedicado ao ídolo.

A ligação com o cantor norte-americano é tão forte que Feltrin chegou a adotar o nome artístico e eleitoral de "Elvis Feltrin". Ao longo de aproximadamente 20 anos, ele conciliou a atividade musical com a vida pública, levando aos palcos repertório e performances inspirados no artista que marcou gerações.

Museu reúne coleção dedicada ao Rei do Rock

A paixão por Elvis Presley também ultrapassou o universo dos shows. Feltrin é responsável pelo Stone Hall, complexo turístico na Serra Gaúcha que abriga um museu dedicado ao cantor norte-americano. O espaço reúne peças e referências à trajetória do artista, incluindo reproduções de figurinos famosos que marcaram diferentes fases da carreira de Elvis.

O empreendimento faz parte da atuação empresarial de Feltrin, que também mantém negócios ligados ao entretenimento e ao turismo. A coleção dedicada ao cantor é um dos destaques do complexo, que reúne mais de 40 atrações, segundo informações divulgadas pelo futuro secretário.

Como começou a carreira de Fabiano Feltrin como cover de Elvis

O interesse pelo cantor começou ainda na juventude, quando Feltrin alugava fitas VHS de artistas de rock em locadoras. Embora já conhecesse Elvis Presley, ele conta que se encantou especialmente com uma apresentação do músico em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 1970.

O espetáculo, marcado pelo uso de orquestra e pelos figurinos característicos, despertou o interesse pela coleção de materiais relacionados ao artista. Com o tempo, pessoas que conheciam a admiração de Feltrin pelo cantor passaram a convidá-lo para apresentações, e o hobby acabou se transformando em profissão.

Ao longo de mais de duas décadas, o gaúcho acumulou cerca de 1.500 apresentações no Brasil e no exterior. Em 2026, ele também participou do espetáculo "Elvis Celebration in Concert com Fabiano Feltrin".

Reprodução / Instagram Fabiano Feltrin fazendo cover de Elvis Presley





Futuro secretário deve deixar os palcos

A mudança para o governo estadual deve interromper a rotina de apresentações. Feltrin afirmou que a agenda de um secretário, com atividades em Porto Alegre e compromissos representando o governador nos fins de semana, torna difícil manter a carreira artística.

A partir de 2027, ele comandará a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Região Metropolitana, no governo de Luciano Zucco. A pasta terá entre suas atribuições questões relacionadas ao planejamento urbano, à habitação e à articulação com municípios da região metropolitana.

Trajetória política

Feltrin foi vice-prefeito de Farroupilha entre 2009 e 2012 e prefeito do município entre 2021 e 2024. Também presidiu a Associação dos Municípios da Serra Gaúcha e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha.

Nas eleições de 2026, concorreu a deputado estadual utilizando o nome de urna "Elvis Feltrin", mas não conseguiu se eleger, ficando como suplente.

A escolha para a secretaria estadual marca uma nova etapa na trajetória do ex-prefeito, que transita entre a política, o empreendedorismo e a música.