Divulgação/Banco Master Daniel Vorcaro é investigado por fraude no Banco Master

Mensagens de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, mostram que o banqueiro questionou pagamentos milionários feitos a uma advogada que foi apresentada por um executivo como “sócia do GM”, em referência ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em dezembro de 2024, Vorcaro escreveu que o negócio tinha “rolo”, mas autorizou a liberação de uma parcela 14 minutos depois.

Os repasses ao escritório de Dalide Barbosa Alves Corrêa eram de R$ 9,4 milhões mensais e estavam relacionados à compra, por um fundo de investimentos, de créditos de honorários vinculados a processos de usinas. A operação envolvendo a Usina Santa Terezinha, em Pernambuco, previa a aquisição de créditos por R$ 245 milhões.

As mensagens e documentos analisados pelo UOL, em reportagem publicada nesta sexta-feira (27), também apontam pagamentos de R$ 33 milhões do Banco Master ao escritório em 2024, relacionados a outra disputa judicial, envolvendo a Usina Catende. As transferências ocorreram em momentos próximos a decisões e movimentações processuais favoráveis à instituição financeira.

O ministro Gilmar Mendes nega ter qualquer sociedade com Dalide Corrêa ou participação nos negócios. O gabinete afirma que a advogada nunca tratou com o magistrado de processos relacionados a precatórios do setor sucroalcooleiro.

Vorcaro questionou parcela de fundo que pagava advogada

As conversas de dezembro de 2024 mostram que Vorcaro foi alertado pelo executivo Alberto Félix sobre um pagamento relacionado a precatórios e a Dalide. Inicialmente, o banqueiro afirmou não saber do que se tratava e pediu que a parcela fosse retida para análise.

Em mensagem enviada ao sócio Augusto Lima, Vorcaro disse que o fundo SSA, que desembolsava cerca de R$ 10 milhões por mês, poderia estar envolvido em uma confusão. O executivo Luiz Rennó explicou posteriormente que a operação dizia respeito à aquisição de parte dos honorários da advogada.

Rennó também apresentou Dalide como “sócia do GM”, além de mencionar problemas com um dos integrantes do escritório. Vorcaro reagiu com a expressão “Esse negócio tem rolo”. O executivo, por sua vez, negou irregularidades e explicou que os valores estavam relacionados à compra de créditos.

Após as explicações, Vorcaro autorizou o pagamento. Os repasses continuaram nos meses seguintes. Em janeiro de 2025, Rennó voltou a cobrar o banqueiro, alegando que o escritório atendia a diversos processos relacionados aos negócios do banco.

Como funcionava o negócio de R$ 245 milhões

A operação envolvia créditos que o escritório de Dalide tinha a receber em um processo relacionado à Usina Santa Terezinha, em Pernambuco. O fundo SSA, administrado pela Reag, comprou parte dos direitos relacionados aos honorários da advogada.

Em documentos do banco, o crédito aparece com valor nominal de R$ 536 milhões. O montante corresponde ao valor máximo que o escritório poderia receber caso a usina obtivesse êxito integral na demanda judicial. Contudo, o fundo negociou a aquisição por R$ 245 milhões.

O contrato entre a usina e o escritório previa que a banca receberia 10% do valor da indenização. Assim, o montante dos honorários dependia do resultado da ação e da quantia que fosse reconhecida judicialmente.

A disputa envolve indenização por prejuízos sofridos pela usina entre 1984 e 1994, período em que a empresa foi submetida a administração judicial para quitar dívidas trabalhistas. A usina obteve decisão favorável, mas a quantificação definitiva dos valores ainda estava em discussão.

Em novembro de 2024, um juiz rejeitou um laudo que estimava em R$ 3,6 bilhões os lucros cessantes da empresa, classificando o cálculo como excessivo. Em setembro de 2026, uma nova perícia chegou a R$ 4,8 bilhões.

Após o novo cálculo, o magistrado questionou os contratos de honorários e determinou que os advogados comprovassem os poderes de quem havia assinado os documentos em nome da usina.

Escritório recebeu R$ 33 milhões em pagamentos do Master

Outro negócio mencionado nas mensagens envolve a Usina Catende, também em Pernambuco. A empresa, por meio de sua massa falida, cobrava uma indenização da União. Em julho de 2024, a Justiça Federal homologou um crédito de R$ 5,07 bilhões.

O Banco Master havia adquirido parte desse crédito de outros credores e contratou, em 2023, o escritório Alves Correa & Veríssimo, ligado a Dalide, para atuar no processo.

Em janeiro de 2024, 11 dias após a entrega de um laudo pericial que calculava o valor da dívida, o banco pagou R$ 5 milhões ao escritório. Em julho, um dia depois da homologação do crédito, foram aprovados outros R$ 11,1 milhões.

A primeira petição da banca no processo foi apresentada em agosto de 2024, em um recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), no qual a União contestava a dívida. O escritório pediu que o recurso fosse encerrado, argumentando que o valor já havia sido homologado.

Dias depois, um desembargador atendeu ao pedido em decisão individual. Na sequência, executivos do banco cobraram de Vorcaro um pagamento de aproximadamente R$ 15 milhões à advogada. Em agosto, o escritório recebeu R$ 16,4 milhões.

Ao longo de 2024, os pagamentos do Banco Master ao escritório somaram R$ 33 milhões, segundo a reportagem.

A União recorreu da decisão que homologou o crédito da Catende. O recurso ainda estava pendente em setembro de 2026, e o valor permanecia em disputa judicial.

Fundo SSA também comprou créditos da Usina Una

O fundo SSA também participou de uma operação envolvendo créditos de honorários relacionados à Usina Una Agroindustrial. Em 2022, o escritório de Dalide vendeu ao fundo R$ 451,3 milhões em precatórios vinculados a uma indenização pelo congelamento dos preços do açúcar e do álcool entre 1985 e 1992.

A operação foi revelada anteriormente pelo Metrópoles. Segundo a publicação, a transferência ocorreu um dia após o TRF-1 suspender uma decisão que determinava o pagamento pela União.

Em março de 2024, Vorcaro teria adquirido do fundo os precatórios pelo valor nominal, conforme a reportagem do Metrópoles.

Documentos apresentados pelo banco à Justiça também apontam que um crédito principal de R$ 631,7 milhões relacionado à Una passou pelo SSA antes de ser transferido ao Master, entre dezembro de 2022 e março de 2023.





Gilmar Mendes nega sociedade com advogada

Dalide Corrêa foi diretora-geral do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado por Gilmar Mendes, até novembro de 2016. A apresentação da advogada a executivos do banco como “sócia do GM” foi contestada pelo gabinete do ministro.

Em nota, Gilmar afirmou que nunca teve sociedade com Dalide, seja no IDP ou em qualquer outra empresa, e negou conhecimento sobre a atuação dela em processos relacionados a precatórios do setor sucroalcooleiro.

O gabinete também afirmou que o ministro votou contra pedidos de pagamento de créditos do setor em processos analisados pelo STF, incluindo uma demanda envolvendo um precatório superior a R$ 5 bilhões.