Divulgação Ponte Salvador-Itaparica

Mais de mil trabalhadores envolvidos na construção da Ponte Salvador-Itaparica paralisaram as atividades na quarta-feira (25). A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav-BA), que acusa o Consórcio 2 de Julho, responsável pela execução do empreendimento, de descumprir cláusulas do acordo coletivo de trabalho.

A paralisação atingiu diferentes frentes de trabalho nos municípios de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e Maragogipe, além de áreas de Salvador, nas regiões da Jequitaia e da Balsa.

Divulgação/Sintepav Mais de mil trabalhadores paralisaram as atividades nas obras da Ponte Salvador-Itaparica nesta quarta-feira

Entre as principais reclamações estão problemas no fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de questões relacionadas ao plano de saúde dos funcionários. O sindicato também denuncia a retirada do benefício de almoço em família para trabalhadores de São Roque do Paraguaçu.

Sindicato aponta descumprimento de acordo

Segundo o Sintepav-BA, a empresa não estaria cumprindo integralmente compromissos assumidos com os funcionários. Uma das cobranças é o fornecimento do terceiro conjunto de uniformes, previsto no acordo coletivo.

A entidade também relata s ituações de assédio moral e discriminação de gênero. Outra reivindicação envolve o cumprimento da jornada semanal de 42 horas, além do respeito às normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho.

A contratação de mão de obra local também está entre os pontos de divergência. O sindicato afirma que o acordo estabelece que pelo menos 80% das vagas sejam destinadas a trabalhadores baianos. A entidade ainda defende a contratação de empresas do estado para ampliar os benefícios econômicos do empreendimento na região.

Diante das reclamações, o Sintepav propõe a criação de uma mesa de negociação com representantes do Governo da Bahia, do Consórcio 2 de Julho e do próprio sindicato. A intenção é acompanhar as tratativas e fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos.

Concessionária promete diálogo

Em nota, a Concessionária 2 de Julho informou que acompanha os relatos de paralisação nas frentes de trabalho e que mantém disposição para dialogar com o sindicato e os representantes dos funcionários.

Segundo a empresa, as reivindicações apresentadas pela entidade já estão em discussão com o consórcio construtor. A concessionária também afirmou que articula uma nova reunião com o Sintepav e o Governo da Bahia para ouvir as partes e buscar soluções que permitam a continuidade das obras.

Sobre a contratação de trabalhadores, a empresa declarou que o recrutamento segue as regras e os procedimentos previstos no contrato de concessão, com intermediação do SineBahia.

O processo seletivo assegura o acesso às vagas aos trabalhadores interessados, com especial atenção aos integrantes das comunidades do entorno do empreendimento. Concessionária





Ponte foi anunciada há 17 anos e deve ficar pronta em 2031

A paralisação acontece em meio à longa trajetória de adiamentos da Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores projetos de infraestrutura previstos para a Bahia.

Foto: Thuane Maria/GOVBA Trabalho de sondagem da Ponte Salvador-Itaparica em águas rasas

O empreendimento foi anunciado em março de 2009, durante o governo de Jaques Wagner. Na época, a expectativa era realizar a licitação em 2014 e concluir a construção em 2018. Entretanto, o cronograma passou por diversas alterações, e o projeto demorou anos para avançar.

Um passo importante ocorreu em dezembro de 2019, quando um consórcio formado por empresas chinesas venceu o leilão de concessão. O contrato com o Governo da Bahia foi assinado em novembro de 2020, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Posteriormente, mudanças nas condições econômicas e dificuldades relacionadas ao contrato levaram a uma renegociação, mediada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Em 4 de junho de 2025, o governo estadual e a concessionária assinaram um termo aditivo que estabeleceu novos prazos para o empreendimento. Pelo planejamento atualizado, a empresa teria até um ano para concluir os projetos de engenharia e obter as licenças necessárias. Depois disso, seriam necessários mais cinco anos para executar as intervenções.

Com esse calendário, a conclusão da ponte está prevista para junho de 2031.

Obras já começaram com estruturas preparatórias

Em março de 2026, o governo apresentou ao TCE um cronograma que previa o início das obras em 4 de junho daquele ano. Desde então, foram iniciadas atividades preparatórias, incluindo a mobilização dos canteiros, a implantação da Plataforma Linear Provisória (PLP) e intervenções em terra e no mar.

Na terça-feira (24), um dia antes da paralisação, o andamento do empreendimento foi apresentado à Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Entre as etapas em execução estão a construção das estruturas de apoio à ponte e a implantação da plataforma que permitirá o avanço dos trabalhos sobre a Baía de Todos-os-Santos.

A mobilização dos funcionários representa mais um desafio para um projeto que já enfrentou mudanças de governo, renegociações contratuais e sucessivos adiamentos. Até o momento, a paralisação não significa uma alteração oficial no prazo de entrega, mas evidencia que a construção também enfrenta questões relacionadas às condições de trabalho.

Uma nova assembleia do Sintepav está prevista para segunda-feira (30). Na ocasião, os trabalhadores devem avaliar o andamento das negociações e decidir se mantêm ou encerram o movimento.