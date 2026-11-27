Signey/Wikimedia Commons Ninho de rolinha com filhotes

Quintais, varandas e jardins. Esses são os endereços preferidos das rolinhas para montar seu ninho, feito de poucos gravetos. Ao contrário do que muita gente pensa, a escolha não é por acaso.

Muitas vezes, perto das casas, a espécie encontra todos os elementos necessários: plantas que servem de proteção para os ovos, sementes pelo chão e menos predadores do que em florestas.

Quando o local é escolhido, o casal divide os cuidados. A fêmea costuma pôr um ou dois ovos, e os dois se revezam para chocá-los.

O período até o nascimento dura cerca de duas semanas, segundo um estudo da Universidade de Brasília (UnB). Depois, os filhotes ficam, em média, 13 dias no ninho antes de partir.

O que fazer se encontrar um ninho

Nunca retire o ninho: Além de interromper a reprodução, destruir ou remover ninhos silvestres é crime ambiental, previsto na Lei 9.605/98.

Observe de longe: Não toque nos ovos nem nos filhotes, pois a aproximação frequente pode fazer os pais abandonarem a ninhada.

Adie podas e reformas: Evite mexer nas plantas ou fazer obras perto do local até os filhotes partirem.

Garanta silêncio e sossego. Reduza o barulho e a movimentação de pessoas naquele canto da casa.

Afaste cães e gatos: Mantenha os animais domésticos longe da área para evitar ataques ou estresse às aves.

Não tente alimentar os filhotes: Os próprios pais cuidam da dieta adequada para cada fase do crescimento.

Cuidado ao ver um filhote no chão: Nem sempre ele está abandonado. Os pais costumam continuar por perto vigiando. Na dúvida, procure o órgão ambiental da sua cidade.



