Reprodução/Instagram Pablo Souza, secretário municipal de Mobilidade de Salvador

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Justiça a extinção do processo contra Pablo Silva Souza, secretário municipal de Mobilidade de Salvador. Durante o segundo turno das eleições de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) havia determinado a prisão do gestor após denúncias de redução da frota de ônibus na capital baiana no dia da votação.

A informação foi divulgada pelo Metrópoles, na coluna de Carlos Carone. De acordo com o site, o MPF pediu a extinção do processo com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê o encerramento da ação, sem resolução do mérito, quando constatada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

No entanto, o órgão também solicitou que os documentos relacionados ao caso sejam encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) para subsidiar um procedimento já instaurado e permitir a eventual adoção de medidas na esfera criminal.

O pedido de extinção não significa que as denúncias tenham sido consideradas improcedentes ou que o secretário tenha sido inocentado. A medida se refere ao encerramento daquela ação judicial, sem julgamento do mérito, e não impede que eventuais responsabilidades criminais sejam investigadas em procedimento específico.





O que aconteceu durante o segundo turno?

Em 25 de outubro, dia do segundo turno das eleições de 2026, o presidente do TRE-BA, Maurício Kertzman Szporer, determinou a prisão de Pablo Souza após denúncias de que ônibus teriam sido impedidos de circular em Salvador. Uma vistoria realizada pelo tribunal confirmou que cerca de 75 veículos estavam parados em uma garagem.

Na ocasião, o caso ganhou repercussão após o Partido dos Trabalhadores (PT) denunciar a redução da frota e pedir a prisão do secretário e do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Segundo o partido, a diminuição da circulação dos coletivos poderia prejudicar o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

O prefeito Bruno Reis chegou a confirmar que os ônibus permaneceram nas garagens durante a manhã. Ele atribuiu a decisão à presença de adesivos relacionados ao PT nos veículos, cuja colagem classificou como crime eleitoral. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) também associou os adesivos à atuação de sindicalistas favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O TRE-BA determinou ainda que 100% da frota prevista para os dias úteis fosse colocada em circulação, independentemente da presença de adesivos políticos nos coletivos. A decisão também estabeleceu tarifa zero para os passageiros e previu multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.