Marcelo Camargo / Agência Brasil O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento de um recurso da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que tenta reverter o afastamento parcial de Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, ex-assessora do deputado Arthur Lira (PP-AL), que presidiu a Casa. Ela é investigada pela Polícia Federal por suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares, incluindo possíveis desvios no direcionamento de recursos públicos.

Zanin já havia votado pela manutenção do afastamento da servidora, acompanhando o relator do caso, ministro Flávio Dino, e Alexandre de Moraes. No entanto, decidiu interromper a análise para examinar melhor o processo. O pedido de vista permite que o magistrado tenha mais tempo para avaliar os autos antes de retomar a votação.

Com a suspensão, o julgamento na Primeira Turma do STF fica interrompido. Zanin tem até 90 dias para devolver o processo à análise dos ministros.

Recurso da Câmara

A Mesa Diretora da Câmara recorreu ao Supremo para tentar derrubar a decisão que restringiu a atuação de Tuca em atividades relacionadas à indicação de emendas parlamentares. O Legislativo também pediu a devolução de dois computadores apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante as diligências.

O relator, Flávio Dino, rejeitou os argumentos apresentados pela Câmara. Em seu voto, o ministro afirmou que o afastamento parcial é uma medida cautelar direcionada à investigada e não representa uma interferência na autonomia do Legislativo para organizar seus quadros.

Dino também sustentou que a Câmara não pode atuar em defesa de uma servidora investigada criminalmente, embora tenha legitimidade para defender prerrogativas institucionais da própria Casa.

Sobre os equipamentos apreendidos, o ministro indicou que a restituição deve ser solicitada nos autos da investigação.

O que a PF investiga sobre Tuca

Mariângela Fialek foi alvo de uma operação da Polícia Federal em dezembro de 2025. A investigação apura suspeitas de irregularidades na operacionalização e na distribuição de emendas parlamentares, mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto .

Segundo informações da investigação, a ex-assessora teria atuado na centralização de planilhas e no direcionamento de recursos parlamentares. A PF apura suspeitas de que ela continuou a participar de atividades relacionadas à destinação de emendas mesmo após determinações judiciais que restringiram sua atuação.

A investigação também apura o possível direcionamento irregular de pelo menos 21 emendas parlamentares, que somariam cerca de R$ 119,2 milhões, em benefício do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil.

A defesa de Tuca afirma que sua atuação era técnica, apartidária e impessoal, relacionada à organização do orçamento, e nega irregularidades.





O que era o orçamento secreto?

O orçamento secreto ficou conhecido pela utilização das emendas de relator, identificadas como RP9, mecanismo que permitia a destinação de recursos do Orçamento da União sem transparência suficiente sobre os parlamentares responsáveis pelas indicações e sobre os critérios de distribuição.

Em 2022, o STF proibiu o modelo de emendas de relator. Desde então, o Congresso passou a adotar outros mecanismos de distribuição de recursos parlamentares, em meio a debates sobre transparência e controle dos gastos públicos.