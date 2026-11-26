Reprodução/Instagram Peixe-leão com barracuda juvenil quase do seu tamanho na boca, em Saint Croix, no Caribe

Um peixe-leão foi flagrado comendo uma barracuda juvenil em Saint Croix, no Caribe. Invasora e venenosa, a espécie pode devorar cerca de 20 peixes em até 30 minutos, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Em um registro publicado nesta quarta-feira (25), o mergulhador norte-americano Salty Locs aparece retirando a barracuda da boca do predador. Logo em seguida, ele coloca os dois lado a lado para mostrar a semelhança de tamanho. Veja:





O primeiro registro nas ilhas caribenhas aconteceu em novembro de 2004, nas Bahamas. Quatro anos depois, em 2008, um instrutor de mergulho capturou um peixe-leão perto do píer de Frederiksted, em Saint Croix.

Desde então, a população se estabeleceu em águas locais e motivou a criação de torneios de caça como uma tentativa de proteger os recifes. Em maio deste ano, foram retirados 814 exemplares em um único dia, o equivalente a cerca de 187 quilos.

Predador sem rivais

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão não possui predadores conhecidos no Atlântico. Por isso, sua presença pode reduzir a chegada de filhotes de peixes nativos em até 79%, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

A espécie também se reproduz rapidamente. Uma única fêmea pode produzir cerca de 2 milhões de ovos por ano.

Espinhos venenosos

Além dos impactos ambientais, a espécie oferece riscos aos seres humanos. O contato com os espinhos venenosos pode causar dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em situações mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o peixe-leão ainda pode manter a toxina. Por esse motivo, as autoridades orientam que a população nunca toque ou tente recolher o peixe encontrado na praia ou no mar.

O que fazer em caso de acidente

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



