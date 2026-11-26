Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados O deputado federal Gustavo Gayer

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), eleito senador por Goiás, ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de liderar um esquema de desvio de recursos da cota parlamentar para financiar negócios particulares. Além do político, outras 24 pessoas, entre assessores e aliados, foram denunciadas por suposta participação nas irregularidades. As informações são do SBT.

A denúncia aponta os crimes de associação criminosa, peculato, que consiste no uso ou desvio de recursos públicos por um funcionário público em razão do cargo, e uso de documento falso. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a notificação dos denunciados para apresentarem defesa no prazo de 15 dias.

Após essa etapa, a denúncia será submetida à análise do Supremo. Caso seja recebida, os acusados passarão à condição de réus e uma ação penal será aberta para apurar as acusações.

Como funcionaria o esquema

Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirma que o grupo teria estruturado uma série de mecanismos para desviar verbas públicas e atender a interesses pessoais e econômicos de Gayer e de pessoas próximas a ele. A investigação da Polícia Federal identificou diferentes formas de utilização irregular de recursos vinculados ao mandato parlamentar.

Entre as suspeitas estão a contratação simulada de uma empresa de fachada e o uso de servidores do gabinete para administrar atividades particulares do deputado.

Segundo a PGR, entre janeiro de 2023 e abril de 2024, os envolvidos teriam articulado um esquema para registrar uma associação privada chamada Instituto de Desenvolvimento & Investimento Socioeducacional (IDISE).

A iniciativa, de acordo com a acusação, teria como objetivo conseguir o título de utilidade pública e viabilizar a captação de emendas parlamentares. Para isso, teriam sido utilizadas entidades inativas, atas supostamente forjadas com datas antigas e pessoas apontadas como "laranjas" na estrutura de gestão.

A denúncia também menciona o uso de um imóvel em Goiânia alugado com recursos da cota parlamentar. O espaço teria sido utilizado para abrigar uma escola particular de idiomas ligada ao deputado e também serviria de base para atividades e logística de uma loja associada a ele.

Valores apontados na denúncia

A PGR identificou dois períodos em que teria ocorrido movimentação irregular de recursos públicos vinculados ao mandato de Gayer.

Entre março e maio de 2023, cerca de R$ 24 mil teriam sido desviados da cota parlamentar. Conforme a acusação, o dinheiro foi utilizado para custear a contratação irregular de um secretário parlamentar, com emissão de notas fiscais falsas.

Outro período investigado vai de fevereiro de 2023 a janeiro de 2025. Nesse intervalo, a denúncia aponta repasses mensais entre R$ 6 mil e R$ 6,5 mil para custear o aluguel do imóvel que teria sido utilizado em atividades particulares.





O que diz Gustavo Gayer

Em nota ao SBT, Gayer afirmou que recebeu "sem surpresa" a denúncia da PGR e classificou a acusação como uma tentativa de intimidação relacionada à sua atuação política em defesa da análise de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo.

O parlamentar também relembrou a operação da Polícia Federal realizada em outubro de 2024, às vésperas do segundo turno das eleições municipais, que, segundo ele, teria caráter eleitoreiro.

Gayer criticou o fato de a denúncia atingir pessoas próximas a ele e à família e questionou a imparcialidade do julgamento, citando a relatoria de Alexandre de Moraes e a participação da Primeira Turma do STF, colegiado que julgou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O deputado afirmou que apresentará sua defesa no processo e que continuará atuando no Senado.

Leia a nota na íntegra:

"Recebo sem surpresa a notícia de que a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra mim. Em 25 de outubro de 2024, a dois dias do segundo turno das eleições municipais, fui alvo de uma operação da Polícia Federal que, desde o primeiro dia, denunciei como eleitoreira. Para mim, o que começou errado dificilmente terminaria certo.

Agora, como senador eleito por Goiás, tenho sido uma das vozes mais firmes na defesa de que o Senado examine os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, a denúncia atinge também pessoas próximas a mim e à minha família. Vejo nisso mais uma tentativa de me intimidar, de me calar e de me fazer recuar diante do Supremo.

Alexandre de Moraes é o relator. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República, chefiada por Paulo Gonet. Seu recebimento deverá ser analisado pela Primeira Turma, a mesma que julgou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nem preciso dizer o que espero desse julgamento.

Apresentarei minha defesa nos autos e seguirei defendendo publicamente as posições pelas quais fui eleito. Minha voz continuará firme no Senado.

É esse o Brasil que estamos vivendo.

Gustavo Gayer, deputado federal e senador eleito por Goiás"