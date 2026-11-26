Divulgação/BGFA Primeiro tucunaré de 68 centímetros foi capturado em 2022 e, desde então, o recorde vem sendo repetido múltiplas vezes

Um tucunaré azul de 68 centímetros rendeu ao pescador esportivo Thiago Cabral, de 44 anos, o empate com o recorde nacional para a espécie pela BGFA Recordes. Isso porque o tamanho é exatamente o mesmo de outros três pescadores pela categoria com essa espécie: Alexandre de Lião, Pedro Nascimento e Luiz Carlos Picardi Junior. A entidade anunciou a homologação na categoria Absoluto Masculino, na modalidade comprimento.

A captura aconteceu no dia 28 de setembro na cidade Morada Nova de Minas (MG), em uma sessão de pesca no Lago Três Marias. Thiago estava acompanhado pelo guia Mamuti com apoio da Pousada Brasil Náutica.

Nas imagens divulgadas, aparece dentro do lago exibindo o “troféu” para as câmeras com as duas mãos, enquanto outra fotografia mostra o peixe sobre a régua de medição, necessária para disputar os recordes conformes os critérios da entidade.





Peixe não era visto há um ano

Segundo o relato fornecido à BGFA, o dia da captura estava com pouco vento. Thiago conta que, momentos antes de adentrarem na água para sessão de pesca, o guia comentou sobre um peixe grande que havia sido capturado no ano anterior, mas desde então, nunca mais foi visto.

A captura aconteceu um pouco ao acaso: conversavam enquanto aguardavam algo fisgar na linha, quando tiveram a grata surpresa.

Dito e feito. Conversávamos e do nada, de longe, o guia o avistou, porém, não sabíamos que era ele [o peixe do ano anterior]. (...) Aí, quando tirei ele da água, percebemos o tamanho do monstro. Foi só vibração. Emoção tomou conta de mim Thiago Cabral, pescador esportivo





Ainda de acordo com a publicação, Thiago utilizou uma vara Daisen Ishidai de 10 a 20 libras, carretilha Shimano Scorpion DC., linha 0,24 x8 Super Maruri 29 libras e isca artificial Jig 17 gramas com anzol auxiliar da MS Fishing.

O reconhecimento considera somente o comprimento do animal, enquanto o peso não foi informado. Identificado pelo nome científico Cichla piquiti, o tucunaré azul se diferencia pelos tons azulados em nadadeiras e barbatanas.

Empate quádruplo

A coincidência não parece ter fim pela categoria Absoluto Masculino quando a espécie é o tucunaré azul. Conforme os dados da BGFA, com a nova captura, atualmente quatro pescadores possuem o recorde nacional para a espécie:

68 cm Thiago Cabral

68 cm Alexandre de Lião

68 cm Pedro Nascimento

68 cm Luiz Carlos Picardi Junior

A marca foi levantada por Alexandre, que capturou o exemplar recordista em maio de 2022, em Tocantins. Somente três anos depois, Luiz Carlos repetiu o feito em 2025, na mesma cidade que Thiago Cabral, Morada Nova de Minas (MG), porém noutro local.

Em agosto deste ano Pedro Nascimento estabeleceu o pódio de empates com mais um tucunaré de 68 centímetros, fisgado em Limeira do Oeste (MG). Cerca de um mês depois, Thiago entra pro empate, agora quádruplo.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas.

A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não há comprovação de que seja o maior tucunaré azul já capturada no Brasil em qualquer circunstância.