Pixabay Pássaro

Quando um passarinho bate na sua janela, a primeira hipótese é de que foi um acidente ou uma tentativa de entrar na sua casa. Mas a ciência explica que, se isso acontece todos os dias, existe um motivo.

A ave costuma interpretar o próprio reflexo como um "invasor". Por isso, bate repetidamente contra o vidro para tentar expulsá-lo de seu território.

Como o "rival" nunca vai embora, ela recebe o sinal de que ainda há uma ameaça por perto e volta a atacar. Segundo um levantamento publicado pela BirdLife South Africa, esse comportamento já foi registrado em mais de 140 espécies, com pico no período de reprodução.

Na maioria das vezes, a disputa dura de alguns dias a algumas semanas, chegando ao fim assim que o ninho é formado. Porém, já houve casos em que um passarinho visitou a mesma janela por anos.

Como fazer o passarinho parar de bater no vidro

Cubra o vidro pelo lado de fora: Tela, tecido ou até mesmo jornal ajudam a bloquear o reflexo. Depois que o passarinho deixar a área, basta retirar o material.

Tela, tecido ou até mesmo jornal ajudam a bloquear o reflexo. Depois que o passarinho deixar a área, basta retirar o material. Passe sabão na superfície: Riscar a parte externa da janela com uma barra de sabão já é suficiente para quebrar o efeito de espelho.

Riscar a parte externa da janela com uma barra de sabão já é suficiente para quebrar o efeito de espelho. Aposte em adesivos anticolisão: Modelos específicos para evitar acidentes com aves também funcionam bem para impedir esse tipo de ataque.

Modelos específicos para evitar acidentes com aves também funcionam bem para impedir esse tipo de ataque. Proteja as janelas vizinhas: Se apenas um vidro for coberto, o pássaro pode simplesmente migrar para outro próximo e recomeçar a disputa.

O que não funciona

Fechar cortinas ou persianas: a ave continua vendo o reflexo no vidro, porque a proteção precisa ficar do lado de fora.

a ave continua vendo o reflexo no vidro, porque a proteção precisa ficar do lado de fora. Corujas falsas e cobras de borracha: o "rival" continua visível, e a ave logo percebe que esses objetos não são uma ameaça real.

o "rival" continua visível, e a ave logo percebe que esses objetos não são uma ameaça real. Adesivos de gavião sozinhos: um estudo feito pela UFSCar Sorocaba concluiu que eles não reduzem as colisões de forma significativa.



