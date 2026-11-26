Quando um passarinho bate na sua janela, a primeira hipótese é de que foi um acidente ou uma tentativa de entrar na sua casa. Mas a ciência explica que, se isso acontece todos os dias, existe um motivo.
A ave costuma interpretar o próprio reflexo como um "invasor". Por isso, bate repetidamente contra o vidro para tentar expulsá-lo de seu território.
Como o "rival" nunca vai embora, ela recebe o sinal de que ainda há uma ameaça por perto e volta a atacar. Segundo um levantamento publicado pela BirdLife South Africa, esse comportamento já foi registrado em mais de 140 espécies, com pico no período de reprodução.
Na maioria das vezes, a disputa dura de alguns dias a algumas semanas, chegando ao fim assim que o ninho é formado. Porém, já houve casos em que um passarinho visitou a mesma janela por anos.
Como fazer o passarinho parar de bater no vidro
- Cubra o vidro pelo lado de fora: Tela, tecido ou até mesmo jornal ajudam a bloquear o reflexo. Depois que o passarinho deixar a área, basta retirar o material.
- Passe sabão na superfície: Riscar a parte externa da janela com uma barra de sabão já é suficiente para quebrar o efeito de espelho.
- Aposte em adesivos anticolisão: Modelos específicos para evitar acidentes com aves também funcionam bem para impedir esse tipo de ataque.
- Proteja as janelas vizinhas: Se apenas um vidro for coberto, o pássaro pode simplesmente migrar para outro próximo e recomeçar a disputa.
O que não funciona
- Fechar cortinas ou persianas: a ave continua vendo o reflexo no vidro, porque a proteção precisa ficar do lado de fora.
- Corujas falsas e cobras de borracha: o "rival" continua visível, e a ave logo percebe que esses objetos não são uma ameaça real.
- Adesivos de gavião sozinhos: um estudo feito pela UFSCar Sorocaba concluiu que eles não reduzem as colisões de forma significativa.