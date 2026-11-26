Reprodução/ Redes Sociais Embarcação Med Emre

Um acidente envolvendo um navio que transportava 7 mil toneladas de diesel ocorreu próximo à costa de Ibiza, ilha localizada na Espanha. Os 17 tripulantes a bordo foram resgatados, mas um deles morreu no hospital e outros seis tiveram ferimentos leves.

Segundo o serviço de emergência das Ilhas Baleares, o Med Emre partiu de Algeciras, no sul da Espanha, em direção a Barcelona . A embarcação tinha bandeira de Malta e transportava produtos químicos.





Possível risco ambiental

As autoridades espanholas ativaram o plano nacional de contingência por poluição marítima, no nível dois, diante do risco de vazamento do combustível transportado pelo navio. O governo das Ilhas Baleares também colocou em pré-alerta o plano territorial de proteção civil.

Um navio especializado no combate a derramamentos de poluentes e uma aeronave foram enviados à região para avaliar possíveis danos ambientais e verificar se houve vazamento das 7 mil toneladas de combustível.

Um eventual derramamento de diesel no mar pode provocar danos à fauna e à flora marinhas, contaminar a água e comprometer ecossistemas costeiros. Por ser um derivado de petróleo, o combustível contém hidrocarbonetos que podem afetar organismos aquáticos por intoxicação e prejudicar diferentes etapas da cadeia alimentar.

Caso alcance o litoral, o combustível também pode contaminar praias, recifes de coral e outros ambientes costeiros, além de impregnar sedimentos e áreas utilizadas por espécies para alimentação e reprodução.