Reprodução Ariel Antonio Velasquez-Morales

Seis dias após ganhar US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) na loteria de Massachusetts, nos Estados Unidos, o salvadorenho Ariel Antonio Velasquez-Morales foi preso por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). A detenção ocorreu na terça-feira (24), em Boston, e foi anunciada pelo órgão federal na quarta-feira (25).

O imigrante comprou uma raspadinha de US$ 10 (R$ 58) em um comércio do bairro de East Boston, onde também foi preso. Agora, ele permanecerá sob custódia das autoridades de imigração enquanto aguarda a deportação.

Dias antes da prisão, a loteria estadual havia publicado nas redes sociais uma fotografia de Velasquez-Morales segurando um cheque simbólico de US$ 1 milhão. A mesma imagem foi utilizada pelo ICE para anunciar a detenção.

Segundo a NBC Boston, o salvadorenho optou por receber o prêmio em uma única parcela, de US$ 650 mil (R$ 3,8 milhões), antes da cobrança de impostos. À loteria, ele havia informado que pretendia guardar e investir o dinheiro.

Imigrante tinha ordem de deportação desde 2014

De acordo com o ICE, Velasquez-Morales entrou irregularmente nos Estados Unidos em 15 de maio de 2013, pela região do Vale do Rio Grande, no Texas. Na ocasião, foi abordado por agentes da Patrulha de Fronteira e liberado após receber uma notificação para comparecer perante um juiz de imigração.

Em 24 de abril de 2014, a Justiça determinou sua deportação. Apesar da ordem, o salvadorenho permaneceu no país.

A prisão ocorre em meio ao endurecimento das ações contra imigrantes durante o segundo mandato de Donald Trump.

Questionado pela CNN sobre uma possível relação entre a divulgação do prêmio e a prisão, o ICE não respondeu. Também não há confirmação sobre a representação jurídica do salvadorenho.

As regras da loteria de Massachusetts não exigem que os apostadores tenham residência legal nos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre o destino do dinheiro recebido por Velasquez-Morales.