Reprodução/X Apagão em Boa Vista, em Roraima

Um apagão atingiu cidades do Amazonas, do Pará e de Roraima na tarde desta quinta-feira (26), após o desligamento de duas linhas de transmissão de energia elétrica. A interrupção comprometeu o abastecimento de água, o funcionamento de semáforos e outros serviços essenciais. O fornecimento de energia foi restabelecido nos três estados ao longo da noite.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a ocorrência foi registrada às 16h35 (horário de Brasília). O balanço atualizado aponta que o desligamento provocou um corte de 2.323 megawatts (MW) de carga.

As equipes começaram a recuperar o fornecimento cerca de 30 minutos após a interrupção. O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) acompanham a apuração das causas do apagão.

No Amazonas, além de Manaus, foram afetados os municípios de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara, Silves e Itapiranga. A Âmbar Energia confirmou a recuperação integral do fornecimento em boletim divulgado às 20h36.

Em Roraima, a concessionária também informou que todos os pontos atingidos tiveram o fornecimento restabelecido. No Pará, cerca de 110 mil clientes ficaram sem energia em sete municípios da região oeste do estado.

Manaus fica sem abastecimento de água

A falta de energia interrompeu o abastecimento de água em todas as regiões da capital amazonense. A concessionária Águas de Manaus informou que a retomada do serviço dependia da normalização do fornecimento elétrico em suas unidades.

Caminhões-pipa foram mobilizados para atender hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A empresa disponibilizou o telefone 0800 092 0195 para atendimento de ocorrências emergenciais.

Nas redes sociais, moradores também relataram dificuldades no trânsito devido ao desligamento dos semáforos e instabilidades nos serviços de internet e telefonia.

Apesar do restabelecimento da energia, ainda não havia confirmação sobre a normalização completa do abastecimento de água em Manaus até a última atualização desta reportagem.