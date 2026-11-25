Reprodução Bem-te-vi

O dia mal começou e, do lado de fora da janela, já dá pra escutar: "bem-te-vi! bem-te-vi! bem-te-vi!". Antes de tentar encontrar um porquê para tanta insistência, é necessário observar o horário, a época do ano e o que está acontecendo ao redor.

Esse canto, muitas vezes, não tem um motivo único. Segundo a ciência, pode servir para marcar território, atrair um parceiro, manter contato com outros bem-te-vis ou avisar que há perigo por perto.

Como boa parte das casas brasileiras ficam perto de fios, antenas e galhos altos, que são os lugares favoritos do animal, é comum que a cantoria atravesse o vidro.

O que o canto pode estar dizendo

Ao amanhecer, ocorre o chamado "coro da alvorada", um pico que vai de cerca de 30 minutos antes até duas horas depois do nascer do sol.

Nesse período, a pouca luz ainda dificulta a caça. Por isso, as aves aproveitam para cantar e marcar território.

A época do ano também influencia. Na primavera e no verão, estações de reprodução da espécie, o canto se torna mais frequente para atrair um parceiro e manter contato com ele durante a construção do ninho.

Outro fator é o contexto ao redor. Caso um segundo bem-te-vi responda, pode indicar uma disputa de território ou apenas um contato entre o casal.

Já diante de ameaças, o som fica mais curto e agitado, funcionando como um alerta.

O que fazer se o bem-te-vi estiver incomodando

Não mexa no ninho: além de a fase ser passageira, a família vai embora assim que os filhotes aprendem a voar. Retirar ou destruir ninhos de aves silvestres é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

além de a fase ser passageira, a família vai embora assim que os filhotes aprendem a voar. Retirar ou destruir ninhos de aves silvestres é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Evite espantar ou tentar capturar: perseguir ou prender animais silvestres sem autorização também é proibido por lei e pode acabar machucando a ave.

perseguir ou prender animais silvestres sem autorização também é proibido por lei e pode acabar machucando a ave. Reduza o reflexo na janela: se o pássaro bica o vidro com frequência, provavelmente está vendo o próprio reflexo e tentando espantar o suposto rival. Colar adesivos foscos, fechar a cortina ou instalar uma tela simples costuma acabar com o problema.

se o pássaro bica o vidro com frequência, provavelmente está vendo o próprio reflexo e tentando espantar o suposto rival. Colar adesivos foscos, fechar a cortina ou instalar uma tela simples costuma acabar com o problema. Abafe o som logo cedo: fechar a janela nas primeiras horas da manhã ou usar cortinas mais pesadas ajuda a segurar o barulho do amanhecer. Vale lembrar que a cantoria perde força assim que passam a primavera e o verão.

fechar a janela nas primeiras horas da manhã ou usar cortinas mais pesadas ajuda a segurar o barulho do amanhecer. Vale lembrar que a cantoria perde força assim que passam a primavera e o verão. Mantenha distância se houver rasantes: o bem-te-vi fica protetor quando tem filhotes por perto e pode voar baixo para afastar quem passa. Evitar circular muito próximo ao local por algumas semanas já reduz os ataques.



