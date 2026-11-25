Divulgação / PF PF investiga esquema de mineração ilegal em Minas Gerais

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (25) uma operação para desarticular um esquema bilionário de mineração ilegal em Minas Gerais. Batizada de Operação Húbris, a ação investiga uma organização criminosa suspeita de extrair, transportar, beneficiar e comercializar minério de ferro clandestinamente. A Justiça autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 2 bilhões.

Segundo a PF, o grupo teria utilizado obras de engenharia, como serviços de terraplanagem, estabilização de encostas e recuperação de áreas degradadas, para dar aparência de legalidade à retirada irregular de minério. As atividades investigadas teriam provocado danos ambientais em diferentes regiões do estado.

A operação mobilizou 230 policiais federais e 20 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal. Foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e mais de 50 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais.

As medidas foram autorizadas pelas 1ª e 2ª Varas Federais Criminais de Belo Horizonte. A investigação apura suspeitas de usurpação de bens da União, extração ilegal de recursos minerais, organização criminosa, lavagem de dinheiro e possíveis crimes contra a administração pública.

Como funcionava o esquema de mineração ilegal

As investigações apontam que a organização criminosa teria estruturado uma cadeia de atividades para retirar minério de ferro sem autorização e inseri-lo no mercado formal como se tivesse origem regular.

De acordo com a PF, o esquema não envolveria apenas os responsáveis pela extração clandestina, conhecidos como "piratas do minério". A apuração também mira transportadores, beneficiadores, atravessadores, intermediários comerciais e operadores financeiros que, em tese, davam sustentação econômica à atividade.

Uma das estratégias investigadas era utilizar intervenções apresentadas como obras de engenharia para encobrir a exploração mineral. Entre elas estavam serviços de terraplanagem, recuperação de terrenos, construção de empreendimentos e estabilização de encostas.

A investigação também identificou indícios de utilização de empresas e pessoas interpostas para ocultar patrimônio, emissão de documentos fiscais supostamente fraudulentos e movimentações financeiras de grandes valores. Possíveis irregularidades envolvendo agentes públicos e interferências em atividades de fiscalização também estão sob apuração.

Divulgação / PF PF investiga mineração ilegal de R$ 2 bilhões em MG





Mineração clandestina atingiu áreas de Minas Gerais

A dimensão territorial da investigação envolve diferentes regiões de M inas Gerais. Segundo a Polícia Federal, foram identificados registros de atividades suspeitas ao longo da BR-040 e em localidades como Olhos d’Água, Rancho do Boi, Água Limpa, Vale do Sol, Serra da Piedade e Mina Várzea do Lopes.

Também há apurações relacionadas a áreas de Nova Lima, Itabirito, Caeté, Sabará, Morro do Pilar, São Gonçalo do Rio Abaixo, Passa Tempo, Catas Altas e Alvinópolis.

Um dos pontos de preocupação é a exploração irregular nas proximidades da BR-040. A retirada de minério em áreas próximas à rodovia pode comprometer a estabilidade das encostas e aumentar os riscos de deslizamentos e desmoronamentos, colocando em perigo quem utiliza a estrada diariamente.

A investigação também aponta possíveis atividades clandestinas na Serra da Piedade, referência ambiental, histórica, cultural e religiosa de Minas Gerais.

PF estima 5,74 milhões de toneladas de minério irregular

Levantamentos periciais realizados durante a investigação estimam que aproximadamente 5,74 milhões de toneladas de minério tenham sido potencialmente beneficiadas em condições irregulares.

O volume corresponde a um valor econômico estimado em R$ 2 bilhões. O cálculo considera a análise de movimentações financeiras e parâmetros técnicos relacionados à atividade mineral.

O montante também serve de referência para as medidas patrimoniais autorizadas pela Justiça, que permitem o sequestro e o bloqueio de bens, direitos e valores até esse limite.

Licenciamento de unidades de minério cresceu em Minas Gerais

Outro ponto identificado pela investigação envolve a expansão das Unidades de Tratamento de Minérios (UTMs), estruturas utilizadas para beneficiar o material extraído e prepará-lo para comercialização.

Segundo os dados reunidos pela PF, entre 2012 e 2019 foram concedidas 38 licenças ambientais para esse tipo de empreendimento em Minas Gerais. Já entre 2020 e junho de 2026, foram registrados 155 deferimentos.

Somente em 2020, o número de licenciamentos aprovados foi aproximadamente 4,6 vezes superior à média anual do período entre 2012 e 2019.

A investigação identificou possíveis falhas nos procedimentos de licenciamento, como ausência de comprovação de vistorias presenciais em empreendimentos analisados, prorrogações consideradas indevidas de licenças e fragilidades no controle da origem e do destino do minério beneficiado.

Um dos problemas apontados é que uma licença ambiental para o funcionamento de uma unidade de beneficiamento não comprova, por si só, que o minério recebido tenha sido extraído legalmente.

Essa brecha pode permitir que materiais retirados clandestinamente sejam processados em instalações formalmente licenciadas e posteriormente comercializados no mercado regular, dificultando a identificação da origem ilegal.





O que significa Húbris?

O nome da operação faz referência ao conceito grego de húbris, associado à arrogância, ao excesso e à falta de limites. A expressão é utilizada para caracterizar comportamentos de desmedida, quando alguém ultrapassa limites considerados aceitáveis.

A escolha do nome faz alusão à dimensão da atividade investigada e aos possíveis impactos provocados pela exploração irregular de recursos minerais em Minas Gerais.