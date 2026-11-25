Reprodução/Rede X Bolsonaro no hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, nesta quarta-feira (25). Segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, o quadro clínico é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta hospitalar.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro está em tratamento para uma suboclusão intestinal e broncopneumonia. A equipe médica mantém o acompanhamento e as medidas clínicas para controlar os problemas de saúde.

Tratamento continua na UTI

O boletim informa que o ex-presidente segue em tratamento clínico, com restrição de alimentação por via oral (jejum), sessões de fisioterapia e administração de antibióticos.

A suboclusão intestinal é uma condição em que a passagem do conteúdo pelo intestino fica parcialmente comprometida. Já a broncopneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode envolver regiões dos brônquios e dos alvéolos pulmonares.

Equipe médica acompanha evolução

A atualização foi assinada pelos médicos Brasil Caiado e Leandro Echenique, cardiologistas; Claudio Birolini, cirurgião do aparelho digestivo; Antônio Aurélio Fagundes Júnior, coordenador da UTI Geral; e Allisson B. Barcelos Borges, diretor-geral do hospital.

Até a divulgação do boletim desta quarta-feira, não havia previsão de transferência para um quarto ou de alta hospitalar.

Moraes autoriza visitas de familiares e advogado

Além do acompanhamento médico, Bolsonaro também está autorizado a receber visitas durante o período de internação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou a entrada dos filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan e Laura Bolsonaro, além da enteada Letícia Marianna Firmo.

Na terça-feira (24), Moraes também autorizou a visita do advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que poderá encontrar o ex-presidente enquanto durar a internação.

As visitas devem respeitar os horários e as regras de segurança do hospital DF Star. A decisão proíbe a entrada de celulares, câmeras ou qualquer outro aparelho eletrônico capaz de registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.