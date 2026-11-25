Reprodução/X Após 17 horas, reféns são resgatados em supermercado na Colômbia

Após cerca de 17 horas, reféns sequestrados em um supermercado de Cartagena, na Colômbia, foram resgatados durante a madrugada desta quarta-feira (25). A informação foi confirmada pelo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Em um anúncio nas redes sociais, de la Espriella informou que a ocorrência mobilizou policiais, militares e agentes de forças especiais para uma ação conjunta. Segundo o presidente, a operação foi impecável.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

O sequestro começou na manhã desta terça-feira (24), após alguns criminosos fugirem para o supermercado em uma tentativa frustrada de roubar um carro-forte.

Durante o crime, alguns homens encapuzados e armados com fuzis foram vistos apontando armas para reféns amarrados, que estavam sendo usados como escudos em frente às janelas do supermercado.

Ainda de acordo com o presidente colombiano, um dos assaltantes morreu durante a operação. Nenhum refém ficou ferido.

O número total de sequestradores e de pessoas mantidas como reféns não foi divulgado. Porém, ao longo do dia, a polícia anunciou 10 libertações, sendo a maioria de mulheres idosas. Todas estavam "sã e salvas", conforme informou o prefeito de Cartagena.

O presidente colombiano também descartou a possibilidade de algum grupo terrorista estar por trás do sequestro. Segundo ele, os bandidos foram surpreendidos durante um crime e sequestraram um grupo de pessoas.

A imprensa local informou que, em determinado momento, os sequestradores exigiam quase US$ 2 milhões, em torno de R$ 11,8 milhões, além de dois carros-fortes e um salvo-conduto até a cidade de Barranquilla.

Onda de violência

O sequestro ocorre em meio à pior onda de violência na Colômbia, desde acordo de paz de 2016 que desarmou a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Ao longo de décadas, o grupo ficou conhecido por se envolver com conflitos armados, sequestros, ataques e narcotráfico.

Na última segunda-feira (23), uma explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio deixou 25 pessoas feridas. O presidente acusou a Farc pelo atentado.

O acordo de paz completou dez anos nesta terça-feira (24). Porém, no último ano, com o mandato de Abelardo de la Espriella, foram abandonadas as políticas de diálogo com grupos armados, conhecidas como “paz total”.

O atual presidente colombiano vem promovendo uma política de linha dura contra os criminosos, com bombardeios letais e operações policiais.

Porém, a violência no país aumentou nos últimos meses. De acordo com o g1, nos primeiros nove meses de 2026, grupos armados realizaram 323 ataques com drones explosivos, um aumento de 95,8% em relação ao mesmo período de 2025.

Além do sequestro e da explosão do carro-bomba, recentemente, um ataque com drones explosivos atingiu instalações policiais em Cúcuta. Três pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê de pouco mais de um ano.

Cartagena

Cartagena é uma cidade turística colombiana banhada pelo mar do Caribe.

O local é conhecido pelo centro histórico murado da época colonial, pelos complexos turísticos à beira-mar e pelos cruzeiros.

Em média, Cartagena recebe mais de 5 milhões de turistas por ano.



