Divulgação / Departamento de Estado dos EUA O que Darren Beattie, assessor de Trump e um crítico feroz das instituições brasileiras teria para conversar com Bolsonaro na Papudinha?

Darren Beattie, assessor do presidente Donald Trump e um dos principais interlocutores da família Bolsonaro no governo dos Estados Unidos, deixou o Departamento de Estado norte-americano. A saída foi confirmada nesta terça-feira (24) por um porta-voz da pasta, que não esclareceu os motivos do desligamento.

Beattie ocupava desde fevereiro o cargo de conselheiro sênior para assuntos relacionados ao Brasil. Crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ele mantinha contato com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendia medidas do governo americano contra autoridades brasileiras.

Segundo a ex-chefe do escritório do Departamento de Estado para o Brasil, Orna Blum, Beattie deixou a função na sexta-feira (20). A informação foi divulgada pelo site americano Puck e confirmada à imprensa brasileira por integrantes da administração Trump.

Não houve confirmação de demissão nem de saída voluntária.

Assessor teve visto revogado após tentar visitar Bolsonaro

Em março deste ano, Beattie tentou viajar ao Brasil para uma agenda que incluía uma visita a Jair Bolsonaro, que cumpria pena na unidade conhecida como Papudinha, em Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes chegou a autorizar o encontro, mas reverteu a decisão após manifestação do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores argumentou que a visita poderia representar uma interferência indevida em assuntos internos do país, especialmente durante o ano eleitoral.

Pouco depois, o Governo Federal revogou o visto do assessor estadunidense. Segundo o Itamaraty, Beattie havia omitido informações relevantes sobre os motivos da viagem ao solicitar autorização para entrar no Brasil.

Ele alegava que participaria de um evento sobre minerais críticos em São Paulo, mas também pretendia realizar encontros políticos.

Apesar de não conseguir viajar ao país, o então conselheiro continuou recebendo integrantes da família Bolsonaro em Washington.

Em maio, participou de reuniões com Flávio Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL) e outras autoridades americanas. Entre os assuntos discutidos estava a possibilidade de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Saída ocorre após eleição presidencial brasileira

O desligamento acontece menos de um mês depois da derrota de Flávio Bolsonaro para Lula no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, realizado em 25 de outubro.

A atuação de Beattie também havia provocado questionamentos de parlamentares democratas nos Estados Unidos. Em setembro, congressistas americanos acusaram integrantes do governo Trump de tentar interferir no processo eleitoral brasileiro e citaram nominalmente o conselheiro em uma carta enviada ao secretário de Estado, Marco Rubio.

Em outubro, uma investigação da agência Reuters apontou Beattie e outro funcionário do Departamento de Estado, Ricardo Pita, como participantes de articulações dentro da administração americana para favorecer politicamente a família Bolsonaro.

O Departamento de Estado afirmou à agência que as ações do governo americano buscavam proteger cidadãos dos Estados Unidos, combater o narcotráfico e defender a liberdade de expressão.

Até o momento, a administração Trump não anunciou quem substituirá Beattie na função relacionada ao Brasil, nem informou se a saída provocará alterações na condução das relações diplomáticas entre os dois países.