Reprodução Vista aérea do antigo prédio do Atlanta Constitution, no centro de Atlanta, nos Estados Unidos

Considerada uma das mais inovadoras dos Estados Unidos, a sede do Atlanta Constitution, em Atlanta, foi construída por US$ 3 milhões (R$ 17,6 milhões na cotação atual) em 1947, com cinco andares, escritórios e gráfica modernos. Hoje, depois de mais de 50 anos abandonado, o prédio vem passando por uma revitalização.

Tudo começou em 1868, quando Carey Wentworth Styles e os sócios James Anderson e William Hemphill compraram um pequeno jornal, o Atlanta Daily Opinion, e o rebatizaram de The Constitution. Um ano depois, o nome foi alterado novamente para incluir a cidade.

Décadas mais tarde, o crescimento da equipe no pós-guerra levou a redação a procurar uma nova casa. A ideia era erguer um prédio no centro, na esquina das ruas Alabama e Forsyth, que também fosse capaz de abrigar a rádio WCON, a emissora WCON-TV e lojas no térreo.

No entanto, não demorou muito para o sonho chegar ao fim. Em 1950, três anos após a abertura das portas, a Cox Enterprises, dona do concorrente Atlanta Journal, adquiriu o Constitution. Pelas regras da época, era proibido que um grupo tivesse mais de uma emissora do mesmo tipo. Com isso, a rádio foi fechada e a TV nem foi ao ar. Em 1953, o jornal deixou o prédio.

A estrutura vazia foi transferida à Georgia Power, companhia de energia elétrica do estado, que ficou ali até 1960. Outros ocupantes vieram logo em seguida, antes do abandono total, em 1972.

Aos poucos, o local serviu como abrigo para pessoas em situação de rua e, em 2013, foi atingido por um incêndio que levou ao fechamento de quarteirões do centro de Atlanta.

Nova vida

Interessada em recuperar o prédio para os jogos da Copa do Mundo de 2026 em Atlanta, a prefeitura escolheu a construtora Gorman & Company para o projeto.

O início das obras aconteceu em junho de 2025, com a restauração da fachada. O prédio dará lugar ao Folio House, um conjunto de apartamentos com aluguéis acessíveis e lojas no térreo.



