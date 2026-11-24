Reprodução/Instagram Pescadores do Torneio de Pez León, que capturou 274 peixes-leão em Isla Carenero, Bocas del Toro, no Panamá

Pescadores do torneio Pez León, realizado no dia 14 de novembro, receberam cerca de R$ 2,4 mil pela captura de 274 peixes-leão em Isla Carenero, em Bocas del Toro, no Panamá.

Segundo os organizadores, o objetivo é proteger os recifes, apoiar a comunidade e arrecadar recursos para um ambiente mais limpo.

O primeiro registro da espécie invasora e venenosa no país se deu em 2008. Um ano depois, apesar dos relatos de avistamentos, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) ainda não considerava o peixe-leão como estabelecido em águas locais.

Já em setembro deste ano, diante da expansão por toda a costa caribenha, outros 128 exemplares foram removidos no setor de La Playita, na cidade de Colón, a cerca de 250 quilômetros de Bocas del Toro.

Origem asiática

Nativo dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão é considerado uma das principais ameaças à vida marinha do Atlântico. Isso porque pode se alimentar de 20 peixes em meia hora, sem possuir predadores naturais conhecidos.

O animal se reproduz, em média, a cada quatro dias. De acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) uma única fêmea pode produzir até 2 milhões de ovos por ano.

Espinhos venenosos

Além dos impactos ambientais, a espécie oferece riscos aos seres humanos. O contato com os espinhos venenosos pode causar dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em situações mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o peixe-leão ainda pode manter a toxina. Por esse motivo, as autoridades orientam que a população nunca toque ou tente recolher o peixe encontrado na praia ou no mar.

O que fazer em caso de acidente

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



