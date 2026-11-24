Imagem gerada por IA Novo ciclone atinge país nesta quarta-feira; veja aonde

Um ciclone extratropical deve atingir as regiões Sul e Sudeste a partir desta quarta-feira (25). O sistema traz queda nas temperaturas e deve se intensificar ainda mais na quinta-feira (26).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação do ciclone extratropical acontece a partir de um centro de baixa pressão localizado próximo à costa de Santa Catarina.

O sistema se intensifica e dá origem a uma frente fria que vai atuar sobre o oceano Atlântico, influenciando as condições do tempo na costa da Região Sudeste e no Sul.

Associado a esse sistema, ainda segundo o Inmet, uma área de alta pressão pós-frontal também deve avançar sobre a Região Sul.

Esse sistema favorece a redução da umidade, da nebulosidade e das temperaturas. Com isso, a previsão indica mais frio sobre o Sul, especialmente nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde as temperaturas podem ficar abaixo dos 10 °C.

Por outro lado, mesmo com a passagem do ciclone extratropical, não há indicação de que o frio seja persistente ou de que haja condições favoráveis à formação de geadas.

Previsão

Nesta quarta-feira (25), no Sul, as chuvas continuam. A previsão indica tempestades principalmente no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

As chuvas ocorrem acompanhadas de trovoadas em grande parte da região. Já na quinta-feira (26), a entrada de uma massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas na região. Mesmo assim, ainda há condições de chuva com trovoadas, principalmente no oeste de Santa Catarina e do Paraná.

No Sudeste, o calor e a umidade provocam chuvas na região, com o centro-sul de Minas Gerais com condições para chuvas intensas. Nessa área, além da parte mais ao nordeste de São Paulo, do oeste do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, chove com trovoadas. Além disso, o tempo segue quente e abafado.

Já na quinta-feira (26), também há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em grande parte da região. Porém, a temperatura cai no estado de São Paulo. Isso acontece devido à entrada de um ar mais frio, principalmente nas áreas próximas à divisa entre o Paraná e o estado paulista.

Ciclones extratropicais

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica responsáveis pela formação de nuvens e chuvas. Esse tipo de fenômeno é comum nas áreas que abrangem o Sul do Paraguai, Norte da Argentina, Uruguai e a região Sul do Brasil.

Eles se formam quando massas de ar frio vindas da Antártida encontram massas de ar quente que estão no centro do Brasil. Esse contraste gera instabilidade na atmosfera, faz o ar subir e leva à condensação do vapor d’água, produzindo nuvens e precipitações.

Esse fenômeno climático ocorre durante todo o ano, mas a frequência maior acontece no inverno.



