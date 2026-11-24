Twitter/Reprodução Entrada do Ninho do Urubu, o CT do Flamengo no Rio de Janeiro

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), sustenta, nesta terça-feira (24), na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, o parecer que pede a condenação definitiva de sete réus pelas mortes ocorridas no Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, do Clube de Regatas do Flamengo, em fevereiro de 2019.

A manifestação será apresentada no âmbito dos recursos de apelação contra a sentença de primeira instância que absolveu os acusados.

O incêndio, que provocou a morte de 10 adolescentes que integravam as categorias de base do clube e deixou mais três jovens feridos, começou no aparelho de ar-condicionado de um dos módulos que eram utilizados como alojamento pelos atletas.

Em janeiro de 2021, o Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor denunciou à Justiça 11 pessoas pelo crime de incêndio culposo qualificado pelos resultados morte e lesão grave.

No parecer, encaminhado em maio deste ano à Terceira Câmara Criminal, o Gaeco defende que a análise da responsabilidade criminal não deve se limitar à identificação do componente específico que provocou a ignição, mas também considerar o conjunto de falhas e omissões que criou um ambiente de risco para os adolescentes.

Os dados reunidos no processo demonstraram padrões mínimos de segurança, como a utilização de módulos com painéis de poliuretano, material inflamável, a existência de uma única rota de saída, janelas gradeadas, portas que apresentaram dificuldades de abertura e instalações elétricas inadequadas, além da ausência de equipamentos de prevenção e combate a incêndios em condições de funcionamento, incluindo extintores inoperantes e hidrante sem água.

Outro ponto defendido pela acusação é o histórico de irregularidades administrativas do centro de treinamento, uma vez que o local funcionava sem alvará desde 2012.

Interditado pela prefeitura do Rio em 2017, continuou sendo utilizado para alojamento dos adolescentes mesmo sem certificação do Corpo de Bombeiros para o bloco de alojamentos e com a existência de autuações e pendências relacionadas às condições de segurança.

A manifestação destaca ainda e-mails trocados por integrantes da estrutura administrativa do clube em 2018, nos quais havia referências expressas à falta de alvará, às pendências de aprovação pelo Corpo de Bombeiros e às irregularidades identificadas em inspeções, demonstrando que os responsáveis tinham conhecimento dos problemas e poderiam ter adotado providências para interromper a utilização dos alojamentos ou transferir os adolescentes para instalações adequadas.





"Desde a apresentação da denúncia, os grupos especializados e a Promotoria de Justiça responsável pelo caso têm trabalhado de forma integrada para esclarecer as circunstâncias do incêndio e apurar as responsabilidades. No julgamento do recurso, pedimos que o Tribunal, ao analisar a conduta de cada réu, considere a origem do fogo e o conjunto de falhas de segurança e omissões apontadas no processo. Na avaliação do Ministério Público, essas falhas e omissões expuseram os adolescentes a um risco que poderia ter sido evitado", afirmou o subprocurador-geral de Justiça de Atuação Especializada, Claudio Varela.

Além da atuação na esfera criminal, com o oferecimento da denúncia e a interposição de recurso contra a decisão que absolveu os réus, o MPRJ, por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas (NAV), acompanha familiares, prestando informações e suporte por meio de uma equipe interdisciplinar.