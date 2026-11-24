FDRH Fábio Konder Comparato morreu na madrugada desta terça-feira (24)

Faleceu em São Paulo, na madrugada desta terça-feira (24), o jurista e professor de direito da USP, Fábio Konder Comparato, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada.



O velório acontece nesta terça-feira, entre as 11h e 15h, na Avenida Dr. Arnaldo, 300, na capital paulista; está previsto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhe a cerimônia. O enterro acontecerá às 16h, no cemitério da Consolação.



Quem foi Fábio Comparato



O jurista Fábio Konder Comparato era professor emérito de Direito Comercial da Faculdade Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) e e grande defensor das pautas de direitos humanos.



Comparato nasceu em Santos e se formou como doutor em direito pela Universidade de Paris em 1963. É considerado referência do pensamento jurídico brasileiro, escreveu inúmeros livros sobre Direito Comercial e Direito Público.



Ele fundou a Escola de Governo, instituição dedicada à formação política de cidadãos, e integrou o grupo de advogados responsável por apresentar o pedido de impeachment do então presidente Fernando Collor, em 1992.



Direitos Humanos e a Ditadura Militar



O professor tem uma bagagem histórica importante no enfrentamento à ditadura militar e na atuação como docente de direito. Em entrevista ao Projeto Memórias, da FDUSP, Comparato conta que, ao solicitar o ingresso na pós-graduação de Direito Comercial, ele foi chamado de comunista por um professor.



Ele conta que foi defendido por um outro professor titular na época, o Noé de Azevedo, que conseguiu que ele ingressasse na livre docência, e relata: ”A partir daí, não deixei de atuar no sentido de defender os grandes valores da pessoa humana."



Em seguida, o jurista passou de Direito Comercial para o curso de Direitos Humanos. Segundo ele, foi o primeiro curso de Direitos Humanos na FDUSP, onde teve a oportunidade de combater diretamente o regime militar comercial. “Fiz questão de mostrar os crimes cometidos quase que diariamente pelo regime militar”, acrescentou.

Supremo Tribunal Federal

Comparato atuou como Secretário Jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF) na época para o ministro Evandro Lins e Silva, mas saiu de Brasília após o golpe de 1964.



Em entrevista ao Projeto Memórias, o jurista afirmou sobre sua atuação no Supremo: “Pude perceber os defeitos escondidos no Tribunal. Mas, ao mesmo tempo, admirei o desempenho de certos ministros”.



Em nota de pesar assinada pelo ministro Luiz Edson Fachin, o STF reconheceu o jurista como uma das referências do pensamento jurídico nacional e sua influência na consolidação do Estado Democrático de Direito Brasileiro.

“Fez do conhecimento jurídico um instrumento de reflexão sobre os desafios da sociedade brasileira, especialmente no enfrentamento das desigualdades e na promoção da dignidade humana”, acrescenta a nota.



