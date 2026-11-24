Felipe Pontes Fraudes no INSS: Mendonça manda soltar ex-número 2 da Previdência

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou na noite dessa segunda-feira (24) a prisão preventiva de Adroaldo Portal, ex-secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Ele foi preso em dezembro, no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em razão de uma deficiência física, Portal estava preso em regime domiciliar. Agora, poderá sair de casa, mas terá que usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar o país e manter contato com outros investigados, além de não poder acessar nenhuma dependência da Previdência Social.

Na decisão, Mendonça entendeu que não há mais motivos para a prisão preventiva, que foi decretada com o objetivo de que Portal não utilizasse sua posição no alto escalão do governo, bem como sua rede de contatos, para tentar atrapalhar as investigações. Após a prisão, o ex-secretário executivo foi exonerado.

"A fonte específica de poder institucional que serviu de fundamento à cautela foi, portanto, substancialmente neutralizada", escreveu o ministro. Mendonça também mandou soltar mais três investigados: Rubens Oliveira Costa, Milton Salvador de Almeida Junior e Adelino Rodrigues Junior.

Eles também tiveram a prisão preventiva substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica, além de outras medidas cautelares. Todos os quatro liberados são investigados pela Polícia Federal (PF) por ligações com Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores do esquema de fraudes em aposentadorias.

A Operação Sem Desconto foi deflagrada em abril do ano passado, após a revelação de um esquema de descontos indevidos nas aposentadorias e pensões do INSS, com a adesão não voluntária de milhares de beneficiários a associações fraudulentas. Segundo as investigações, as fraudes superam os R$ 6 bilhões.



