Depositphotos Plenário da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de ajuste fiscal do Governo Federal na noite desta segunda-feira (23). A proposta já havia sido aprovada pelo Senado na última semana e prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação.

O objetivo do Governo Federal é conter e tentar estabilizar a dívida pública, preservando as políticas sociais.

O projeto traz medidas para reforçar o controle das contas públicas, conter despesas e ampliar a arrecadação federal, com a meta de alcançar um superávit primário de cerca de R$ 18,7 bilhões em 2027.

Com a aprovação, o texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e cada medida conta com uma data para entrar em vigor, dependendo do dia da publicação das novas regras.

A mudança que reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento real das despesas, por exemplo, passa a valer somente a partir de 2027.

Na parte tributária, a data muda conforme o tributo. Para os que seguem a regra dos 90 dias, como o PIS/Cofins, CSLL, IPI e contribuição patronal, o efeito começa no primeiro dia do quarto mês após a publicação.

Já para o Imposto de Renda das empresas e o Imposto de Importação, a mudança vale a partir do dia 1º de janeiro de 2027.

Os limites aos repasses da Lei Kandir e à compensação previdenciária entre o INSS e os regimes próprios de servidores (Comprev) valem de 2027 a 2030.

Além disso, a meta fiscal que permite tirar até R$ 10,5 bilhões gastos com a subvenção ao diesel vale só para 2026.

Por fim, as regras de bloqueio, que podem atingir despesas obrigatórias que não estão previstas na Constituição, passam a valer na data da publicação.

Em outros casos, a medida pode depender ainda de outro passo. Como a limitação ao uso de créditos tributários pelas empresas para pagar tributos federais, que só pode ser acionada quando houver contingenciamento, e os percentuais serão definidos posteriormente.

A medida responde por quase um terço do impacto estimado do pacote, podendo render de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões em 2027.

A proposta

O projeto aprovado pelos deputados reúne medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.

A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

Entre os itens do texto, está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

O projeto também reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo de 60 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, atualmente de R$ 46,3 mil.

O texto aprovado pelo Senado reduz de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões os repasses previstos na Lei Kandir em 2027. O acordo estabelece uma recomposição gradual dos valores nos anos seguintes, até 2030, após negociações com a oposição para evitar que parte das compensações fosse transferida para governos futuros.

Na proposta original do ajuste fiscal, o governo reduzia esse repasse do valor atual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano e adiava o restante do pagamento de forma parcelada entre 2031 e 2037.

A alteração foi fruto de um acordo com a oposição. A medida atendeu a uma preocupação dos governadores, que teriam menos recursos do orçamento federal como compensação da Lei Kandir.

Em vigor desde 1996, essa lei isentou empresas exportadoras de produtos agropecuários e industrializados do pagamento do ICMS, um tributo estadual, com o objetivo de estimular as exportações e a competitividade dos produtos brasileiros.

Como a isenção prejudicou a arrecadação estadual, a União ficou de garantir as compensações, que nunca ocorreram de forma regular.

Desde 2020, no entanto, a legislação assegurou repasses do governo federal aos estados no valor de R$ 4 bilhões por ano, até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 elimina o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação.



