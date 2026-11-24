Reprodução: Rovena Rosa/Agência Brasil Polícia Militar do Rio de Janeiro

Dois policiais militares, de aproximadamente 30 e 35 anos, foram encontrados mortos dentro de uma viatura na manhã desta terça-feira (24), na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Informação preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que a causa provável das mortes seria uma intoxicação acidental por monóxido de carbono.

Os nomes dos agentes não foram divulgados oficialmente. Eles eram lotados no 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e foram encontrados dentro do veículo na altura do km 308 da rodovia.

Segundo informações divulgadas inicialmente, os militares estariam dormindo dentro da viatura quando houve a exposição ao gás. Outros policiais localizaram os dois durante uma troca de plantão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os agentes já estavam mortos.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h10, segundo informação preliminar da Polícia Rodoviária Federal. O caso está em andamento, e a causa das mortes ainda depende de confirmação pericial.

O que é o monóxido de carbono

O monóxido de carbono (CO) é um gás tóxico, incolor e inodoro, ou seja, não tem cor nem cheiro. Ele é produzido principalmente pela queima incompleta de combustíveis, como gasolina, diesel, gás e carvão.

A intoxicação acontece quando a pessoa respira o gás, que interfere no transporte de oxigênio pelo sangue. O monóxido de carbono se liga à hemoglobina, proteína presente nos glóbulos vermelhos responsável por transportar oxigênio pelo organismo, e dificulta que o elemento chegue aos tecidos e órgãos.

Como o gás não tem cheiro, a exposição pode ocorrer sem que a vítima perceba. Em ambientes fechados ou pouco ventilados, o acúmulo pode ser especialmente perigoso, com risco de intoxicação grave e morte.

Quais são os sintomas da intoxicação?

Os sinais de intoxicação por monóxido de carbono podem variar conforme a quantidade de gás inalado e o tempo de exposição. Em casos iniciais, os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças.

Entre os principais sinais estão:

Dor de cabeça;

Tontura;

Náuseas e vômitos;

Fraqueza;

Confusão mental;

Falta de ar;

Desmaio;

Convulsões, em casos graves.

A exposição a concentrações elevadas pode levar à perda de consciência, comprometimento cardíaco e respiratório e morte.





Como evitar intoxicação por monóxido de carbono

A prevenção envolve evitar o funcionamento de equipamentos que queimam combustíveis em ambientes fechados ou sem ventilação adequada. Problemas em sistemas de aquecimento, motores e equipamentos podem favorecer o acúmulo do gás.

Entre as medidas de prevenção estão:

Não manter motores de veículos ligados em ambientes fechados;

Garantir ventilação adequada em locais onde há equipamentos que utilizam combustíveis;

Realizar manutenção periódica de veículos e aparelhos de combustão;

Não ignorar sintomas como dor de cabeça, tontura ou náusea quando várias pessoas em um mesmo ambiente apresentam sinais semelhantes.

Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é sair imediatamente do ambiente contaminado, se isso puder ser feito com segurança, e acionar os serviços de emergência. Não se deve permanecer no local para tentar resgatar uma vítima sem proteção adequada, porque a exposição também pode atingir quem presta socorro.