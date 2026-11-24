Divulgação Anvisa manda apreender água mineral Pura por falhas sanitárias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (24), a apreensão de todos os lotes da água mineral natural da marca Pura – Fonte Estrela da Manhã. A medida também proíbe a venda, a distribuição, a propaganda e o uso do produto em todo o país, após a identificação de irregularidades sanitárias.

A decisão foi tomada depois de uma inspeção realizada pela Anvisa em conjunto com a Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás (Suvisa/GO). Durante a fiscalização, foram constatadas condições higiênico-sanitárias insatisfatórias nas etapas de fabricação, envase e comercialização da água.

Segundo a agência, também foi identificado o descumprimento das Boas Práticas de Industrialização de Água Mineral Natural. As falhas comprometem a qualidade e a segurança dos produtos e impedem a comprovação de que os lotes atendem às exigências sanitárias.

A determinação envolve a água fabricada pela empresa Raio do Sol Mineração Ltda. ME e foi formalizada por meio da Resolução RE nº 4.577/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Quais embalagens da água Pura foram proibidas?

A apreensão e a proibição de comercialização abrangem todos os lotes da água mineral natural da marca Pura – Fonte Estrela da Manhã, independentemente da data de fabricação ou validade.

Estão incluídas as seguintes apresentações:

Garrafas de 500 mililitros;

Garrafas de 1,5 litro;

Embalagens de 5 litros;

Galões de 20 litros.

A medida impede que os produtos sejam comercializados, distribuídos, anunciados ou utilizados. A determinação também exige que os estabelecimentos interrompam a venda das embalagens atingidas.

Por que a Anvisa proibiu a água mineral?

A decisão foi motivada pelas irregularidades identificadas durante a inspeção sanitária realizada pelas autoridades de Goiás e pela Anvisa.

Os fiscais constataram condições higiênico-sanitárias insatisfatórias no processo de fabricação, envase e comercialização da água. Também verificaram o descumprimento das normas que estabelecem procedimentos e requisitos para garantir a qualidade e a segurança da água mineral natural industrializada.

As Boas Práticas de Industrialização de Água Mineral Natural estabelecem cuidados relacionados ao processo produtivo, às instalações, aos equipamentos, à higiene e ao controle de qualidade. O cumprimento dessas regras é necessário para evitar contaminações e assegurar que o produto esteja adequado para o consumo.

De acordo com a Anvisa, as falhas encontradas impedem a comprovação da conformidade sanitária dos produtos fabricados pela empresa.





O que o consumidor deve fazer

Quem tiver garrafas ou galões da água mineral Pura – Fonte Estrela da Manhã em casa deve interromper o consumo do produto, independentemente do tamanho da embalagem ou do lote.

A proibição abrange todas as unidades da marca atingidas pela resolução, e não apenas produtos com uma data de fabricação específica.

Com a determinação, comerciantes e distribuidores também devem interromper a venda e retirar os produtos do mercado, conforme as medidas sanitárias estabelecidas pela agência.



