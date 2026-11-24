Fabian Ribeiro Leal Alerta vermelho prevê chuva de 100 mm e ventos de 100 km/h

Um alerta vermelho de tempestades coloca áreas do Brasil sob risco de chuva intensa, vendavais e granizo nesta terça-feira (24). O aviso de grande perigo prevê precipitações que podem superar 100 milímetros (mm) em um dia, além de rajadas de vento de até 100 km/h, com potencial para provocar alagamentos, queda de árvores e danos à rede elétrica.

O aviso mais grave do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão também indica possibilidade de temporais em pontos do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a MetSul Meteorologia.

A combinação de uma massa de ar quente e úmida com o avanço de sistemas de instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas. Os episódios de chuva forte podem ocorrer de maneira localizada, mas com intensidade suficiente para provocar transtornos em curto intervalo de tempo.

Onde vale o alerta vermelho de tempestades?

O alerta de grande perigo indica condições meteorológicas potencialmente severas, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. O aviso abrange áreas de quatro estados:

Paraná: áreas do Norte, Oeste, Centro e Sul do estado;

Santa Catarina: regiões do Oeste, Serra e Norte catarinense;

Rio Grande do Sul: áreas do Noroeste, Nordeste e Sudoeste gaúcho;

Mato Grosso do Sul: municípios como Naviraí e Itaquiraí.

O aviso prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 mm ao longo do dia. As rajadas podem chegar a 100 km/h, além do risco de granizo.

Quais são os riscos das tempestades?

A intensidade dos temporais pode provocar uma série de transtornos, principalmente em áreas urbanas e localidades com histórico de alagamentos.

Entre os riscos apontados pelos órgãos meteorológicos estão:

Alagamentos e enxurradas;

Queda de árvores e galhos;

Danos a edificações;

Estragos em plantações;

Interrupção no fornecimento de energia elétrica;

Descargas elétricas;

Granizo;

Rajadas de vento capazes de causar danos.

A chuva intensa em curto intervalo é especialmente preocupante porque pode sobrecarregar sistemas de drenagem e provocar inundações repentinas. As rajadas também podem derrubar árvores, postes e estruturas vulneráveis.

Temporais também atingem Sudeste e Centro-Oeste

Embora o alerta vermelho esteja concentrado em áreas do Sul e de Mato Grosso do Sul, a previsão indica possibilidade de chuva forte e tempestades em outros pontos do Brasil.

Segundo a MetSul, estados do Sudeste e do Centro-Oeste podem registrar episódios de precipitação localmente forte a intensa, principalmente entre a tarde e a noite, período em que o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.

Em São Paulo, há risco de chuva forte a muito forte, tempestades localizadas, rajadas de vento e granizo isolado. Na capital paulista, a precipitação pode provocar alagamentos e transbordamentos de córregos.

A instabilidade também pode atingir outras áreas dessas regiões ao longo do dia, com episódios de chuva irregular e intensidade variável.





Como se proteger durante tempestades

Durante períodos de chuva forte e ventos intensos, a recomendação é evitar situações de exposição ao risco.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas não permaneçam debaixo de árvores e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam cair.

Também é recomendado:

Evitar áreas alagadas e não tentar atravessar ruas inundadas;

Não permanecer próximo a árvores, postes e estruturas frágeis;

Evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades;

Procurar abrigo seguro em caso de ventos fortes;

Acompanhar os avisos da Defesa Civil.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.