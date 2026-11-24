Um alerta vermelho de tempestades coloca áreas do Brasil sob risco de chuva intensa, vendavais e granizo nesta terça-feira (24). O aviso de grande perigo prevê precipitações que podem superar 100 milímetros (mm) em um dia, além de rajadas de vento de até 100 km/h, com potencial para provocar alagamentos, queda de árvores e danos à rede elétrica.
O aviso mais grave do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão também indica possibilidade de temporais em pontos do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a MetSul Meteorologia.
A combinação de uma massa de ar quente e úmida com o avanço de sistemas de instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas. Os episódios de chuva forte podem ocorrer de maneira localizada, mas com intensidade suficiente para provocar transtornos em curto intervalo de tempo.
Onde vale o alerta vermelho de tempestades?
O alerta de grande perigo indica condições meteorológicas potencialmente severas, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. O aviso abrange áreas de quatro estados:
- Paraná: áreas do Norte, Oeste, Centro e Sul do estado;
- Santa Catarina: regiões do Oeste, Serra e Norte catarinense;
- Rio Grande do Sul: áreas do Noroeste, Nordeste e Sudoeste gaúcho;
- Mato Grosso do Sul: municípios como Naviraí e Itaquiraí.
O aviso prevê chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 mm ao longo do dia. As rajadas podem chegar a 100 km/h, além do risco de granizo.
Quais são os riscos das tempestades?
A intensidade dos temporais pode provocar uma série de transtornos, principalmente em áreas urbanas e localidades com histórico de alagamentos.
Entre os riscos apontados pelos órgãos meteorológicos estão:
- Alagamentos e enxurradas;
- Queda de árvores e galhos;
- Danos a edificações;
- Estragos em plantações;
- Interrupção no fornecimento de energia elétrica;
- Descargas elétricas;
- Granizo;
- Rajadas de vento capazes de causar danos.
A chuva intensa em curto intervalo é especialmente preocupante porque pode sobrecarregar sistemas de drenagem e provocar inundações repentinas. As rajadas também podem derrubar árvores, postes e estruturas vulneráveis.
Temporais também atingem Sudeste e Centro-Oeste
Embora o alerta vermelho esteja concentrado em áreas do Sul e de Mato Grosso do Sul, a previsão indica possibilidade de chuva forte e tempestades em outros pontos do Brasil.
Segundo a MetSul, estados do Sudeste e do Centro-Oeste podem registrar episódios de precipitação localmente forte a intensa, principalmente entre a tarde e a noite, período em que o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas.
Em São Paulo, há risco de chuva forte a muito forte, tempestades localizadas, rajadas de vento e granizo isolado. Na capital paulista, a precipitação pode provocar alagamentos e transbordamentos de córregos.
A instabilidade também pode atingir outras áreas dessas regiões ao longo do dia, com episódios de chuva irregular e intensidade variável.
Como se proteger durante tempestades
Durante períodos de chuva forte e ventos intensos, a recomendação é evitar situações de exposição ao risco.
O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, as pessoas não permaneçam debaixo de árvores e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e outras estruturas que possam cair.
Também é recomendado:
- Evitar áreas alagadas e não tentar atravessar ruas inundadas;
- Não permanecer próximo a árvores, postes e estruturas frágeis;
- Evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades;
- Procurar abrigo seguro em caso de ventos fortes;
- Acompanhar os avisos da Defesa Civil.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.