Conteúdo gerado por IA Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master





Mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro indicam que ele discutiu com o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria a possibilidade de incluir um influenciador que criticava o Banco Master no chamado inquérito das fake news, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Os diálogos, obtidos pela Polícia Federal (PF), são de julho de 2024 e mostram Faria sugerindo que Alexandre Zibenberg fosse colocado no procedimento após reclamações do banqueiro sobre publicações nas redes sociais.

As conversas também indicam que, no dia seguinte às mensagens sobre o influenciador, Vorcaro teria se reunido com o ministro Alexandre de Moraes. Fábio Faria encaminhou ao banqueiro mensagens atribuídas ao magistrado confirmando o encontro, mas não há informações sobre o que foi discutido na reunião nem sobre sua motivação.

As informações foram divulgadas pela coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Reclamação sobre vídeos e sugestão de inclusão no inquérito

Em 16 de julho de 2024, Vorcaro reclamou com Fábio Faria de vídeos publicados por um influenciador que, segundo o banqueiro, fazia acusações sobre uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, e afirmava que ele teria roubado a Caixa.

“Tem um ‘bolsominion’ fazendo vídeo fake news. Mostrando casa Orlando, falando que roubei a Caixa (sic). Queria ver se não põe esse cara no bolo”, escreveu Vorcaro.

Faria perguntou de quem se tratava. Em seguida, respondeu: “Nunca ouvi falar. Tem que meter ele no bolo. Rápido. Fakenews”.

As mensagens encaminhadas por Vorcaro a Faria sobre a identificação do influenciador foram apagadas, mas a PF conseguiu identificar o nome a partir de outros diálogos no aparelho do banqueiro.

Cinco minutos antes da conversa com o ex-ministro, Vorcaro havia encaminhado o perfil de Alexandre Zibenberg a Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, com reclamações semelhantes sobre os vídeos.

Quem é Alexandre Zibenberg

Alexandre Zibenberg está nos Estados Unidos desde 2023, após ser condenado a cinco anos de prisão por publicar, em junho de 2020, uma mensagem que afirmava que Alexandre de Moraes teria recebido propina do chamado “Cartel dos Trens”.

Na época, Zibenberg era assessor parlamentar do deputado federal Luiz Lima (Novo-RJ).

Não há confirmação de que o influenciador tenha sido efetivamente incluído no inquérito das fake news. O procedimento, instaurado em 2019, foi conduzido por Alexandre de Moraes até 2026.

Embora o inquérito principal tenha sido encerrado, procedimentos vinculados a ele não foram automaticamente concluídos e ainda precisam ser analisados individualmente. Parte desses desdobramentos permanece sob sigilo.

Sicário também aparece nas mensagens

As conversas entre Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, o Sicário, reforçam a identificação do influenciador. No mesmo dia das reclamações ao ex-ministro, o banqueiro pediu que Mourão concentrasse esforços contra o perfil.

“Oi. Parar com tudo e focar em um cara”, escreveu Vorcaro. Em seguida, descreveu as críticas sobre a casa em Orlando e a suposta acusação de roubo da Caixa e acrescentou que também recorreria à via jurídica.

Na tarde do dia seguinte, 17 de julho de 2024, Mourão encaminhou a Vorcaro o link do perfil de Zibenberg no Instagram e afirmou que a página havia sido “derrubada”.

Mourão foi preso em março deste ano e morreu após tentar cometer suicídio na cela da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais.

Mensagens indicam encontro com Alexandre de Moraes

Os diálogos também mostram que, cerca de dez horas depois da conversa sobre o influenciador, Fábio Faria encaminhou a Vorcaro duas mensagens atribuídas a Alexandre de Moraes. O conteúdo indicava que o ministro havia concordado com um encontro presencial no dia seguinte.

“19h30 está ótimo pra mim. Fechado”, dizia uma das mensagens.

Na tarde de 17 de julho, Faria voltou a lembrar Vorcaro da reunião e escreveu: “Careca 19:30”, apelido utilizado em outras conversas para se referir a Moraes.

Não há informações sobre o motivo do encontro ou sobre o conteúdo da conversa entre o ministro e o banqueiro.

Procurado pela reportagem do jornal O Globo, Moraes não respondeu aos questionamentos sobre as mensagens e a reunião. Fábio Faria também aparece nos diálogos, mas não é investigado pelas fraudes relacionadas ao Banco Master.

A defesa de Vorcaro afirmou não reconhecer “o conteúdo e idoneidade dessas conversas”, depois que um perito contratado pelos advogados apontou supostas irregularidades na cadeia de custódia do aparelho celular.

Vorcaro também ameaçou site de esquerda

As mensagens do celular de Vorcaro indicam que o banqueiro também ameaçou colocar o Diário do Centro do Mundo (DCM) no chamado processo das fake news após reportagens consideradas negativas sobre o Banco Master.

Os diálogos são de outubro de 2024 e envolvem uma publicação sobre operações de crédito consignado da instituição financeira.

“Estão achando que estão mexendo com menino. Agora não quero mais. Vão entrar no processo fake news. Vou fechar esse site. Manda deixar a matéria. Esses otários”, escreveu Vorcaro, segundo mensagens obtidas pela PF.

O trecho sugere que o banqueiro cogitava recorrer ao inquérito para retaliar o veículo de comunicação. A análise das conversas, porém, não comprova que Moraes tenha concordado com qualquer tentativa de interferência contra o site.





Contrato envolvendo escritório da mulher de Moraes

O caso também se insere no contexto de questionamentos sobre relações envolvendo Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Reportagens anteriores revelaram que o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, tinha um contrato de prestação de serviços com o Banco Master que previa pagamentos de R$ 130 milhões entre janeiro de 2024 e dezembro de 2027.

O contrato previa atuação em defesa dos interesses da instituição e de Daniel Vorcaro junto a órgãos como Banco Central, Receita Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Congresso Nacional.

Em maio de 2025, outra empresa ligada a Vorcaro, a Viking Participações, firmou um contrato de R$ 50 milhões com Viviane envolvendo cotas de duas aeronaves: um jato Embraer Legacy 650 e um helicóptero Airbus EC 155 B1. A proposta previa R$ 40 milhões em cotas e R$ 10 milhões em créditos para despesas de manutenção.

Moraes e a mulher chegaram a voar no jato Legacy, conforme reportagem do colunista Lauro Jardim, do O Globo.