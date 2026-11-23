Foto: Paulo Pinto/Agência Brasilência Brasil Semana deve ser marcada por temporais mais uma vez; veja aonde

A semana será marcada por mais um período de tempestades em diversas áreas do país, com chances altas de danos e transtornos em alguns pontos. As informações são dos meteorologistas da Metsul.

De acordo com os especialistas, as instabilidades acontecem por conta de uma massa de ar tropical, que vai cobrir a maior parte do país.

O sistema traz um ar quente e com muita umidade, favorecendo a formação de convecção com nuvens de maior desenvolvimento vertical. Essa dinâmica atmosférica é típica de verão.

A Metsul informou que a convecção é o processo pelo qual o ar quente sobe na atmosfera. Em mais dias quentes, o solo aquece intensamente e transfere calor para o ar, que se torna mais leve e começa a subir.

À medida que esse ar quente sobe, ele se expande e esfria, transformando o vapor d’água em nuvens. Quando a convecção é intensa, o movimento vertical do ar pode gerar nuvens altas com chuva forte e tempestades.

Por isso, entre novembro e março, é comum que ocorra chuva isolada, principalmente durante o final da tarde e a noite.

Previsão

Em dias de intenso calor, as instabilidades causadas pelo processo de convecção podem trazer volumes altíssimos de chuva em curto período. O cenário favorece ocorrências, como alagamentos e inundações repentinas.

Além disso, são comuns casos em que, em meia hora ou uma hora, chova a média esperada para a metade de um mês ou até de um mês todo.

Com esse cenário, a previsão indica risco de temporais isolados para todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país ao longo desta semana. Porém, segundo os meteorologistas, isso não significa que devam ocorrer tempestades todos os dias.

No Rio Grande do Sul, a maior parte da semana será com tempo firme e sol. Mas, na terça-feira (24), a instabilidade pode trazer chuva localmente forte e o risco de temporais isolados.

Já em Santa Catarina e no Paraná, a instabilidade convectiva deve ser mais frequente, com pancadas de chuva na maioria dos dias e possibilidade de tempo severo. Os dias de maior risco são a terça-feira (24) e a quarta-feira (25).

No Sudeste, o estado de São Paulo exige mais atenção, com a previsão de chuva com grande frequência. Também a chance de temporais ao final da tarde, com possibilidade de chuva intensa com raios, vento forte e granizo isolado.

A Defesa Civil estadual ainda emitiu um novo alerta para fortes chuvas. A previsão indica que a instabilidade maior de acontecer durante quinta-feira (26).

Nos demais estados do Sudeste e do Centro-Oeste, a massa de ar tropical quente e úmida também influencia. Sendo assim, a previsão indica condições para o registro de chuva forte, intensa e temporais.

No Rio de Janeiro e Minas Gerais, a previsão indica maior risco para a segunda metade da semana.



