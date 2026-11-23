Imagem gerada por IA Planeta registra recorde diário de aquecimento; entenda

O planeta bateu recorde diário de aquecimento neste domingo (22). Os dados foram divulgados pela Berkeley Earth, uma organização americana sem fins lucrativos dedicada à análise de dados ambientais sobre temperatura global.

De acordo com os números, foi registrada uma anomalia de temperatura global de 2,12°C em relação à média do período pré-industrial de 1850 a 1900.

O valor supera o recorde de 2,05°C, registrado em 2023. O valor ainda representa o décimo dia em que a temperatura média global diária ultrapassa a marca de 2°C.

Segundo os meteorologistas da Metsul, o valor não significa que o aquecimento global de longo prazo já tenha ultrapassado 2°C. Neste recorte, calculado sobre períodos de décadas, o número permanece abaixo.

A anomalia de 2°C representa uma medida diária, sujeita a oscilações naturais e de fatores de curto prazo, como a circulação atmosférica e o aquecimento dos oceanos.

Porém, ainda segundo os especialistas, a repetição de dias com temperaturas elevadas acende um alerta sobre a dimensão dos extremos registrados em um planeta que está cada vez mais quente.

O que explica este número?

O principal fator deste aquecimento global, conforme explicou a Metsul, é a emissão de gases de efeito estufa pela atividade humana, como a queima de carvão, petróleo e gás natural, além do desmatamento.

Ainda de acordo com os especialistas, o aumento da concentração de dióxido de carbono e outros gases retém mais energia no sistema climático. Esta condição eleva a temperatura do ar e dos oceanos.

O El Niño também contribui para elevar as temperaturas globais, liberando parte do calor acumulado no Oceano Pacífico Equatorial para a atmosfera. O efeito se junta ao aquecimento provocado pelas emissões humanas.

A Organização Meteorológica Mundial já indicou que o fenômeno deve elevar a média global de temperatura em 2026 e pode continuar influenciando o clima até o início de 2027.

El Niño

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial — ou seja, próximo à linha do Equador. Geralmente, ocorre num intervalo de cinco a sete anos e pode durar entre um ano e dois anos, iniciando-se por volta do mês de dezembro.

Comumente, a temperatura varia entre 2 ºC a 3,5 ºC, levando em consideração que, em condições normais, a temperatura das águas superficiais do Pacífico é de 23 ºC.

Com o aquecimento acima da média do Pacífico, altera-se a circulação atmosférica e, consequentemente, os níveis de chuva e as temperaturas em vários locais do planeta.

No Brasil, o El Niño traz mais chuvas concentradas para a região Sul. No Sudeste e Centro-Oeste, aumentam as temperaturas e as pancadas irregulares. No Norte e Nordeste, há uma redução das chuvas, o que colabora para secas severas.



