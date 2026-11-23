Foto: Reprodução/ Divulgação Juliane (à direita) estava com uma amiga (ao centro), fez questão de encontrar as agentes Tamires (à esquerda) e Eduarda para agradecer a atenção que recebeu

Uma viagem de rotina terminou em um momento de tensão para Juliane Ferreira Dias Fogaça, de 43 anos. Ao apresentar formigamento no lado esquerdo do corpo e dificuldade para falar e movimentar o braço, ela procurou ajuda na estação Osasco, que atende as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Duas agentes da ViaMobilidade perceberam a gravidade dos sintomas e prestaram assistência à passageira, que recebeu diagnóstico de início de Acidente Vascular Cerebral (AVC) após ser encaminhada ao hospital.

O atendimento aconteceu em 26 de setembro. Juliane estava em Osasco para buscar seu vestido de formatura quando começou a passar mal. Diante da dificuldade para se movimentar e se comunicar, retornou à estação em busca de ajuda.

As Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) Tamires Cruz e Maria Eduarda Andrade acolheram a passageira, prestaram os primeiros socorros e organizaram o encaminhamento à unidade de saúde mais próxima. A equipe também entrou em contato com o marido de Juliane.

“Eu não conseguia falar e meu lado esquerdo estava entortando de tanto formigamento. Fiquei deitada e elas me ajudaram, inclusive ao ligar para o meu esposo e providenciar o atendimento. A atenção delas foi essencial. Fui diagnosticada com o início de um AVC e tudo aconteceu muito rápido. Sou casada, tenho dois filhos e uma mãe. Sou muito grata à Tamires e à Maria Eduarda por terem me ajudado naquele momento”, relata Juliane.

Agentes identificaram sinais de emergência

Para Tamires, a dificuldade de comunicação e as alterações percebidas no rosto da passageira indicavam que a situação exigia atenção imediata.

“Quando vi a Juliane, percebi que o caso era grave. Ela tinha dificuldade para falar, apresentava a boca torta e sentia muito formigamento. Procurei tranquilizá-la, entrei em contato com o marido e expliquei que ela seria levada ao hospital”, conta a agente.

A profissional também destaca a importância de estar atenta às necessidades dos passageiros durante o expediente. “É muito gratificante saber que conseguimos oferecer o suporte necessário em um momento tão delicado. Tenho orgulho de poder ajudar os clientes e de saber que a nossa atenção aos detalhes pode fazer a diferença”, afirma.

Maria Eduarda também participou do atendimento e ressalta o papel das equipes diante de situações inesperadas.

“Fico muito feliz por ter conseguido ajudar a Juliane naquele momento. Nosso papel é estar atento às necessidades dos clientes e oferecer o acolhimento e a assistência necessários sempre que houver uma emergência”, diz.

A experiência deixou uma lembrança para Juliane. Segundo a ViaMobilidade, sempre que passa pela estação Osasco, ela procura as duas agentes para agradecer pelo atendimento recebido.

Capacitação prepara equipes para emergências

O episódio chama a atenção para a preparação dos profissionais que atuam nas estações e nos trens. Entre janeiro e outubro de 2026, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda registraram 5.170 ocorrências de mal súbito, aumento de 7,6% em relação ao mesmo período de 2025.

As equipes da concessionária atuaram nos atendimentos. Enquanto alguns passageiros foram liberados após receber assistência, outros precisaram ser encaminhados a unidades de saúde, conforme a necessidade identificada.

Antes de iniciar as atividades, todos os Agentes de Atendimento e Segurança passam por 300 horas de treinamento inicial. A formação inclui Atendimento Pré-Hospitalar (APH), atendimento ao cliente e inteligência emocional.





Além disso, o programa Saber+, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), oferece outras 184 horas de capacitação. Os conteúdos preparam os profissionais para reconhecer sinais de emergência, prestar os primeiros socorros dentro dos protocolos de atuação e acionar os recursos necessários.

As duas linhas transportam aproximadamente 850 mil passageiros nos dias úteis. Desde 2025, os colaboradores também recebem treinamento em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com o objetivo de ampliar as possibilidades de comunicação e tornar o atendimento mais acessível.

Como pedir ajuda nas linhas 8 e 9

Passageiros que apresentarem mal-estar ou presenciarem alguém precisando de assistência podem procurar os funcionários da concessionária.

Nas estações e plataformas, a orientação é pedir ajuda a um Agente de Atendimento e Segurança ou procurar a Sala de Serviço Operacional (SSO), localizada ao lado dos bloqueios.

Dentro dos trens, o passageiro pode acionar o botão de intercomunicador próximo às portas para informar ao operador que precisa de ajuda.

A orientação é comunicar a situação rapidamente para que a equipe possa prestar assistência e acionar os recursos necessários.