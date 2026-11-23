Reprodução/X Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado no Hospital DF Star, em Brasília





A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) informou, neste domingo (22), que o resultado da endoscopia realizada no ex-presidente Jair Bolsonaro foi “muito positivo”. O político está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star , em Brasília, desde sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais.

Em publicação nas redes sociais, Michelle comemorou o resultado do exame e agradeceu pelas orações recebidas durante a internação do marido. “Vamos dormir com boas notícias: o resultado da endoscopia foi muito positivo! Deus é bom o tempo todo. Obrigada por todas as orações!”, escreveu.

A senadora eleita não detalhou o que o procedimento identificou nem explicou quais efeitos o resultado pode ter sobre o tratamento. Bolsonaro permanece sob acompanhamento médico, sem previsão de alta hospitalar, segundo o boletim divulgado pela equipe responsável.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira

Jair Bolsonaro foi levado ao Hospital DF Star na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais. Exames identificaram um quadro de abdômen agudo obstrutivo, com comprometimento do intestino delgado, sinais de inflamação e obstrução intestinal quase completa.

Abdômen agudo obstrutivo é uma condição em que há bloqueio parcial ou total da passagem do conteúdo intestinal. O problema pode exigir tratamento clínico ou intervenção cirúrgica, a depender da causa e da evolução do paciente.

A equipe médica optou inicialmente por tratamento clínico, com hidratação, jejum oral, suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. A possibilidade de uma nova cirurgia não foi descartada, e os médicos acompanham a evolução do quadro para definir os próximos passos.

Michelle voltou de Israel para acompanhar o marido

Michelle Bolsonaro retornou ao Brasil no sábado (21), interrompendo uma viagem a Israel, para acompanhar o marido durante a internação. Ao chegar a Brasília, ela seguiu diretamente para o hospital.

No domingo, a ex-primeira-dama relatou que Bolsonaro havia passado a noite sem dores e conseguido caminhar. Também contou que o ajudou durante o banho e nos cuidados pessoais.

A família tem acompanhado a evolução clínica do ex-presidente, enquanto a equipe médica mantém o monitoramento na UTI.





Bolsonaro permanece na UTI, sem previsão de alta

O boletim médico divulgado no domingo informou que Bolsonaro está clinicamente estável, mas continua internado na Unidade de Terapia Intensiva. O tratamento inclui acompanhamento contínuo e suporte nutricional.

Durante a internação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retirada temporária da tornozeleira eletrônica do ex-presidente. O equipamento deverá ser recolocado após a alta hospitalar.

Bolsonaro também recebeu autorização para visitas de familiares, conforme as regras estabelecidas pela decisão judicial e pelo hospital.