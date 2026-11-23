Foto: Adalberto Bairros/Secretaria de Obras Públicas de Tupanciretã Estragos na cidade de Tupanciretã (RS)

O governo federal aprovou R$ 4,7 milhões para assistência humanitária em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, após o município ser atingido por um tornado com uma forte tempestade com granizo e ventos intensos na madrugada de sexta-feira (20). O recurso será destinado à compra de alimentos, kits de higiene, colchões e materiais para dormitório, além de despesas com transporte e distribuição dos itens.

A liberação foi aprovada neste domingo (22) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A medida ocorre após o reconhecimento federal do estado de calamidade pública na cidade, que sofreu danos em residências, prédios públicos e serviços essenciais.

O dinheiro faz parte do primeiro plano de trabalho apresentado para atender às necessidades emergenciais da população. Outros dois planos estão em elaboração, voltados à compra de telhas e à limpeza urbana, incluindo a retirada de entulho.

Temporal destruiu e danificou milhares de casas

A tempestade provocou estragos de grandes proporções em Tupanciretã. Segundo informações da prefeitura repassadas ao governo federal, cerca de 8 mil das 8,6 mil residências do município foram destruídas, derrubadas ou destelhadas.

O ginásio e a escola municipais também foram atingidos. O hospital da cidade teve o telhado danificado, o que levou à transferência de pacientes para unidades de saúde de municípios vizinhos, como Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Além dos danos estruturais, o temporal atingiu serviços da rede de assistência social. Foram afetados um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), duas instituições de longa permanência para idosos e duas unidades de acolhimento de crianças e adolescentes.

A força da tempestade também provocou mortes e deixou feridos. Segundo o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado pelo governo federal, os temporais registrados no estado nos últimos dias deixaram cinco mortos e 265 feridos, além de 19.854 desalojados e 40 desabrigados.

Como será utilizado o dinheiro liberado

O primeiro repasse federal tem como objetivo garantir o atendimento imediato às famílias atingidas, com aquisição de itens essenciais para quem perdeu bens ou teve a casa comprometida.

Entre os materiais e serviços previstos no plano estão:

Cestas básicas;

Kits de limpeza e higiene pessoal;

Colchões e kits dormitório;

Locação de veículos para distribuição de materiais;

Combustível para as operações de atendimento.

A liberação dos recursos foi anunciada após uma visita do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ao município no sábado (21). O ministro esteve nas áreas atingidas acompanhado de integrantes da Defesa Civil Nacional e de autoridades locais.





Governo prepara novos recursos para reconstrução

Além da assistência humanitária imediata, o governo federal trabalha na elaboração de novos planos para atender às demandas de reconstrução de Tupanciretã.

As próximas etapas incluem a aquisição de telhas e ações de limpeza urbana, com remoção de escombros e entulho. Equipes de engenheiros e especialistas também devem contabilizar os danos em casas, praças, hospitais, unidades de saúde e escolas para definir as medidas necessárias à recuperação da cidade.

A Defesa Civil Nacional mobilizou equipes técnicas para apoiar o levantamento dos prejuízos e o planejamento das ações. O trabalho inclui o uso de drones para mapear as áreas atingidas e classificar o grau de dano das edificações.

O governo federal também articula ações com diferentes ministérios para ampliar o atendimento às famílias e apoiar a recuperação do município após o desastre.