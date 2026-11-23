MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Hospital DF Star

A movimentação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentou em frente ao Hospital DF Star, na Asa Sul, em Brasília, neste fim de semana. Dezenas de pessoas se concentraram nas proximidades da unidade de saúde, onde o político está internado desde sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais.

Imagens registradas no local mostram o fluxo de pessoas durante a tarde e a noite. Além de apoiadores, profissionais da imprensa também acompanham a movimentação em frente ao hospital.

A mobilização ganhou um caráter religioso ao longo do dia, com grupos organizando orações pela recuperação do ex-presidente. Entre os participantes estava o ex-candidato à Presidência da República Kelmon Luís Souza, conhecido como Padre Kelmon.

Vigília reúne apoiadores e lideranças religiosas

Durante a noite de sábado , apoiadores se reuniram no gramado em frente ao hospital para realizar uma vigília de orações. Parte dos participantes vestia camisetas nas cores verde e amarela e carregava bandeiras do Brasil e de outros países.

Padre Kelmon participou da mobilização e liderou momentos de oração. O grupo pediu pela recuperação de Bolsonaro, que segue sob cuidados médicos na capital federal.

Reprodução Redes Sociais Apoiadores de Bolsonaro oram pela sua saúde em frente ao hospital

A movimentação também teve momentos de tensão. Relatos divulgados neste domingo (22) apontaram discussões entre participantes durante a vigília, que tinha como objetivo demonstrar apoio ao ex-presidente.

Qual é o estado de saúde de Bolsonaro?

Bolsonaro foi levado ao Hospital DF Star na sexta-feira (20), depois de apresentar fortes dores e distensão abdominal. Após a realização de exames, recebeu o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo, condição relacionada a uma obstrução intestinal.

O ex-presidente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo o boletim médico divulgado no domingo (22), ele apresenta quadro clinicamente estável, mas continua em tratamento, com jejum e suporte nutricional. Ainda não existe previsão de alta hospitalar.

No sábado, a equipe médica informou que Bolsonaro estava consciente, orientado e respirando espontaneamente, sem auxílio de aparelhos. O tratamento inclui hidratação e passagem de sonda gástrica.

Exames de imagem identificaram comprometimento do intestino delgado, com sinais de inflamação e obstrução quase completa da passagem intestinal. A equipe médica acompanha a evolução do quadro e não descarta a possibilidade de uma nova cirurgia caso o tratamento clínico não apresente os resultados esperados.

Michelle Bolsonaro atualiza informações sobre o marido

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou ao hospital na noite de sábado, após retornar de uma viagem a Israel. Ela visitou o marido na UTI e, no domingo, compartilhou informações sobre a recuperação dele nas redes sociais.

Segundo Michelle, Bolsonaro passou a noite sem dores e conseguiu fazer uma caminhada. Ela também contou que o ajudou durante o banho e afirmou que o ex-presidente realizaria novos exames para acompanhar o funcionamento do intestino.

A ex-primeira-dama pediu que apoiadores continuassem em oração para que o órgão voltasse a funcionar normalmente e não fosse necessário realizar um procedimento cirúrgico mais invasivo.

Filhos recebem autorização para visitar o ex-presidente

A internação também levou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorizar visitas dos filhos e da enteada de Bolsonaro durante o período em que ele permanecer no hospital.

A autorização contempla Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro e Letícia Marianna Firmo da Silva.

A decisão estabelece, porém, restrições de segurança. Os visitantes não podem entrar com celulares, câmeras ou outros equipamentos eletrônicos capazes de registrar imagens ou áudios do ex-presidente.