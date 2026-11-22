Paulo Pinto/Agência Brasil Congestionamento

O retorno do feriado da Consciência Negra deve movimentar as principais rodovias do país neste domingo (22). A previsão é de trânsito intenso principalmente entre o fim da tarde e a noite, período em que milhares de motoristas devem deixar destinos turísticos e retornar às cidades de origem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o movimento nas rodovias federais deve aumentar entre 14h e 22h. Já nas principais estradas paulistas, a concentração de veículos começa mais cedo, com horários de maior fluxo que variam conforme o corredor rodoviário.

O horário das 16h aparece como um dos mais críticos nas projeções de diferentes concessionárias. Na ligação entre o interior e a capital paulista, por exemplo, a previsão é de quase 42 mil veículos por hora no sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Veja os horários de maior movimento nas rodovias

As projeções das concessionárias indicam que os motoristas devem encontrar condições mais difíceis em diferentes períodos do domingo. Confira os principais horários previstos:

Anhanguera-Bandeirantes : das 12h às 19h, no sentido interior para São Paulo. O horário mais crítico deve ser às 16h, com previsão de 41.981 veículos por hora.

: das 12h às 19h, no sentido interior para São Paulo. O horário mais crítico deve ser às 16h, com previsão de 41.981 veículos por hora. Via Dutra : das 13h às 17h, no trecho de retorno do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro em direção a São Paulo.

: das 13h às 17h, no trecho de retorno do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Ayrton Senna-Carvalho Pinto : das 11h às 23h, com maior concentração entre 16h e 17h. São esperados mais de 15 mil veículos por hora.

: das 11h às 23h, com maior concentração entre 16h e 17h. São esperados mais de 15 mil veículos por hora. Rodovia dos Tamoios : movimento intenso a partir das 10h, principalmente para quem deixa o Litoral Norte em direção ao interior.

: movimento intenso a partir das 10h, principalmente para quem deixa o Litoral Norte em direção ao interior. Rio-Santos (SP-055) : maior fluxo entre 11h e 13h, também no sentido litoral-interior.

: maior fluxo entre 11h e 13h, também no sentido litoral-interior. Rodovia Dom Pedro I : movimento elevado na região de Campinas e Jundiaí. A Rota das Bandeiras estima a circulação de 450 mil veículos durante o feriado, mas não divulgou uma faixa específica de pico para o domingo.

: movimento elevado na região de Campinas e Jundiaí. A Rota das Bandeiras estima a circulação de 450 mil veículos durante o feriado, mas não divulgou uma faixa específica de pico para o domingo. Rodovias da região de Piracicaba : previsão de trânsito intenso entre 14h e 22h.

: previsão de trânsito intenso entre 14h e 22h. Rodovias da região de Sorocaba : das 15h às 22h, com pico às 16h e projeção de 34.563 veículos por hora.

: das 15h às 22h, com pico às 16h e projeção de 34.563 veículos por hora. Rodovias do Paraná : entre 15h e 18h, com aumento estimado de 30% no fluxo.

: entre 15h e 18h, com aumento estimado de 30% no fluxo. BR-101, no Espírito Santo: expectativa de movimento intenso durante o domingo, dentro da previsão de aproximadamente 420 mil veículos ao longo do feriadão.

Anhanguera e Bandeirantes devem ter pico às 16h

Para quem retorna do interior paulista em direção à capital, o sistema Anhanguera-Bandeirantes exige atenção especial. A previsão é de maior concentração de veículos entre 12h e 19h, com o momento mais movimentado por volta das 16h.

Segundo as projeções, o fluxo pode alcançar 41.981 veículos por hora nesse período.

Na região de Campinas e Jundiaí, a Rodovia Dom Pedro I também deve registrar movimento elevado. A concessionária Rota das Bandeiras estima que 450 mil veículos circulem pela rodovia durante o feriado prolongado.

Apesar da expectativa de tráfego intenso, não foi divulgada uma faixa específica de maior movimento para o retorno neste domingo.

Litoral também exige atenção dos motoristas

Quem deixa as cidades do Litoral Norte paulista deve encontrar um cenário de movimento intenso já pela manhã.

Na Rodovia dos Tamoios, a recomendação é que os motoristas tentem iniciar a subida da serra antes das 10h, quando a previsão é de aumento no fluxo.

Na Rio-Santos, o período mais movimentado deve ocorrer entre 11h e 13h, em um retorno mais antecipado em comparação com os corredores que levam diretamente à capital.

Já nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, o movimento pode se estender por praticamente todo o domingo, das 11h às 23h. A concentração máxima está prevista entre 16h e 17h, quando a projeção supera 15 mil veículos por hora.

PRF reforça fiscalização durante o retorno

A Operação Dia da Consciência Negra 2026 da Polícia Rodoviária Federal começou na quinta-feira (19) e segue até este domingo (22). A ação ocorre em rodovias federais de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Pará, Rondônia e Rio Grande do Norte.

A corporação orienta os motoristas a redobrarem a atenção durante o retorno, especialmente nos períodos de maior concentração de veículos. A fiscalização tem como foco a segurança viária, a prevenção de acidentes graves e o combate a crimes nas estradas.

Outro ponto importante é a restrição à circulação de veículos de carga com peso ou dimensões excedentes. Neste domingo, a proibição vale das 16h às 22h nas rodovias federais.

A medida também se aplica a estradas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Norte. A restrição busca reduzir os riscos e melhorar as condições de circulação durante o período de maior movimento.

Qual o melhor horário para pegar a estrada?

Para quem ainda vai iniciar a viagem de volta, antecipar o deslocamento ou deixá-lo para depois das 22h são alternativas para tentar escapar dos períodos de maior lentidão.

Nas principais rodovias paulistas, a faixa entre 13h e 19h merece atenção especial, principalmente às 16h, quando diferentes corredores apresentam projeções elevadas de circulação.

No caso de quem retorna do Litoral Norte, sair antes das 10h pode ajudar a evitar o aumento do fluxo na Tamoios. Já nas rodovias federais, a recomendação é considerar o movimento mais intenso entre 14h e 22h.

Antes de sair, também é importante verificar as condições do trajeto, planejar paradas para descanso e respeitar os limites de velocidade e a sinalização.