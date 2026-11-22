Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil Força Nacional do SUS avalia instalar posto médico em Tupanciretã



Devastada por um forte temporal na madrugada dessa sexta-feira (20), a cidade de Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, pode receber um Posto Médico Avançado (PMA) instalado pela Força Nacional do SUS.

A equipe chegou à cidade com 13 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social e especialistas em diagnóstico de emergências e gestão de incidentes.

Uma das prioridades do grupo é avaliar os danos e as condições de funcionamento dos serviços de saúde do município, especialmente do Hospital de Caridade Brasilina Terra, que sofreu danos estruturais no telhado. Também ficaram comprometidos serviços de diagnóstico por imagem, como raio-x e ultrassonografia.

Segundo o Ministério da Saúde, a equipe também vai verificar a situação das unidades de atenção básica, a disponibilidade de profissionais e insumos e a capacidade de atendimento dos municípios da região.

A chuva acompanhada de ventos foi tão forte que destruiu cerca de 8 mil, das 8,6 mil casas do município que tem pouco mais de 20 mil habitantes. A tempestade ocorreu por volta das 3h de sexta-feira (20).

Também há o registro de três mortes e 60 feridos no desastre. Equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional também foi enviada à cidade. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também se deslocou à região para prestar assistência direta.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade à população da cidade e garantiu que o governo federal vai atuar para reerguer tudo que foi destruído.

Outras cidades gaúchas, como São Domingos do Sul, Lagoa Vermelha, Londolfo Collor e Júlio de Castilhos também sofreram estragos significativos.

Doação de alimentos

Em outra ação, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) destinou 6,45 toneladas de alimentos às famílias atingidas por um temporal em Tupanciretã.

De acordo com a empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, um caminhão com os mantimentos partiu na manhã deste sábado (21) da Unidade Armazenadora de Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que a carga chegue ao município até o final do dia.

Os alimentos serão recebidos pela Cozinha Solidariedade Esperança, já cadastrada no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para atuar no Programa Cozinha Solidária. A entidade ficará responsável pelo preparo e pela distribuição das refeições aos atingidos.

A doação reúne dez tipos de alimentos e inclui 3 mil quilos de arroz, 900 quilos de feijão, 600 quilos de leite em pó, entre outros produtos.

