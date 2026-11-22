Reprodução Redes Sociais Daniel Vorcaro e Virginia Fonseca

O empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, tinha planos de criar uma instituição financeira com a participação comercial da influenciadora Virginia Fonseca. A iniciativa, batizada de WeBank, pretendia unir a popularidade da apresentadora nas redes sociais à estrutura financeira do banco comandado pelo empresário.

A ideia ia além de uma contratação publicitária: Vorcaro queria desenvolver uma marca financeira associada à imagem de Virginia, que já havia construído um negócio próprio no mercado de cosméticos.

O projeto, entretanto, não chegou a sair do papel.

Banco chegou a ter pedidos de registro

A iniciativa avançou até mesmo na parte burocrática. Em 29 de janeiro de 2024, o Banco Master protocolou quatro pedidos de registro da marca WeBank no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O nome escolhido fazia referência à WePink, empresa de cosméticos da qual Virginia Fonseca é sócia. A estratégia era aproveitar o reconhecimento da influenciadora entre o público digital para aproximar a instituição financeira de consumidores, especialmente os mais jovens.

Um detalhe importante é que os pedidos de registro foram apresentados em nome do Banco Master, e não de Virginia. A influenciadora seria o principal rosto da iniciativa, mas não aparece como sócia do empreendimento nos registros mencionados.

Vorcaro também negociou campanha de R$ 25 milhões

As conversas sobre a criação do WeBank ocorreram em um período no qual Vorcaro também tentava contratar Virginia e o então marido dela, o cantor Zé Felipe, para divulgar a instituição.

Em outubro de 2026, mensagens extraídas do celular do empresário e divulgadas pelo Metrópoles revelaram que ele discutia uma proposta de R$ 25 milhões para o casal por um contrato de 12 meses.

A ideia era produzir uma campanha publicitária com os dois artistas e até mesmo incluir o ator norte-americano Will Smith na ação. O planejamento previa gravações, participação em eventos, divulgação nas redes sociais e exclusividade no segmento financeiro.

Em uma das conversas, Vorcaro demonstrou preferência pelo casal e descartou outros nomes sugeridos para a campanha.

Na época, Virginia e Zé Felipe ainda eram casados. O relacionamento terminou em 2025.

Virginia e Zé Felipe negaram contrato

Após a divulgação das negociações, as assessorias de Virginia Fonseca e Zé Felipe confirmaram que houve conversas preliminares para uma possível parceria comercial.

Entretanto, os representantes dos artistas esclareceram que as tratativas foram intermediadas por uma agência e não avançaram.

Segundo o posicionamento, não houve assinatura de contrato, estabelecimento de vínculo comercial, produção de material publicitário ou pagamento.

O projeto do WeBank também não chegou a ser lançado. Assim, apesar das movimentações para registrar a marca e das negociações envolvendo a imagem da influenciadora, a instituição financeira planejada por Vorcaro nunca entrou em funcionamento.