Divulgação Casa do Papai Noel na Villa de Natal

A tradicional visita ao Papai Noel ganhará um formato especial na terceira edição da Villa de Natal São Paulo.

Entre 27 de novembro e 23 de dezembro, o evento ocupará pela primeira vez o, onde aoficial do personagem será um dos grandes destaques para quem busca celebrar o fim de ano.

Com sete cenários temáticos, o espaço apresentará um percurso inspirado no universo natalino para encantar crianças e adultos.

Entre as salas confirmadas estão a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira, que fazem parte da proposta de oferecer um passeio imersivo.

Já o Voo do Trenó e o ponto destinado às fotos com o anfitrião ficarão localizados em áreas anexas, funcionando de maneira independente do circuito principal.

Divulgação Villa de Natal em São Paulo





Cada etapa terá uma identidade própria, explorando elementos ligados às histórias e tradições dessa época.

A Oficina de Brinquedos remete ao imaginário da produção dos presentes, enquanto o Natal pelo Mundo apresenta a data sob diferentes referências culturais.

A Sala da Lareira, por sua vez, completa o roteiro com uma ambientação acolhedora, típica das reuniões de fim de ano.

A atração também busca aproximar diferentes gerações.

Enquanto os pequenos exploram os detalhes de cada parada, pais, avós e responsáveis podem acompanhar o trajeto e compartilhar momentos afetivos.

Para Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo, o espaço representa um dos pontos altos da programação.

Queremos que essa visita seja marcante para todos. A ideia é que as crianças descubram cada cenário e vivam a expectativa de encontrar o Papai Noel. São vivências que também despertam lembranças nos adultos e ajudam a criar novas memórias em família. Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo





Como funcionará o encontro com o Papai Noel?

Uma das facilidades para os visitantes será a possibilidade de conversar e tirar fotos com o Bom Velhinho sem necessidade de agendamento prévio ou retirada de senha.

O atendimento acontecerá em uma área anexa à casa, separada do percurso temático, durante todos os dias de funcionamento do evento e por ordem de chegada.

Dessa forma, o público poderá incluir o encontro no roteiro do passeio com flexibilidade, considerando apenas o tempo de espera na fila.

A atividade já está incluída no ingresso de acesso geral à Villa.

Além da Casa do Papai Noel, a programação contará com espetáculos no Boulevard do Noel e a Parada Natalina. O Teatro Santa Claus também terá sessões exclusivas para quem adquirir o bilhete combinado.

Divulgação Villa de Natal São Paulo





Expectativa para a terceira edição do evento

Após receber mais de 270 mil visitantes nas temporadas anteriores, a Villa chega ao Jockey Club com áreas iluminadas, opções gastronômicas e atrações para todas as idades.

O funcionamento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 4, 5 e 6 de dezembro e, na reta final, de 11 a 23 de dezembro, sempre das 17h às 23h (com entrada permitida até às 21h).

Os bilhetes estão à venda pela Ticketmaster nas categorias acesso geral, Villa + Teatro e pacote família. Crianças de até 1 ano e 11 meses têm entrada gratuita.

Informações podem ser conferidas no site oficial ou no Instagram.







