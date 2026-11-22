A tradicional visita ao Papai Noel ganhará um formato especial na terceira edição da Villa de Natal São Paulo.Entre 27 de novembro e 23 de dezembro, o evento ocupará pela primeira vez o Jockey Club de São Paulo, onde a residência oficial do personagem será um dos grandes destaques para quem busca celebrar o fim de ano.
Com sete cenários temáticos, o espaço apresentará um percurso inspirado no universo natalino para encantar crianças e adultos.
Entre as salas confirmadas estão a Oficina de Brinquedos, o Natal pelo Mundo e a Sala da Lareira, que fazem parte da proposta de oferecer um passeio imersivo.
Já o Voo do Trenó e o ponto destinado às fotos com o anfitrião ficarão localizados em áreas anexas, funcionando de maneira independente do circuito principal.
Cada etapa terá uma identidade própria, explorando elementos ligados às histórias e tradições dessa época.
A Oficina de Brinquedos remete ao imaginário da produção dos presentes, enquanto o Natal pelo Mundo apresenta a data sob diferentes referências culturais.
A Sala da Lareira, por sua vez, completa o roteiro com uma ambientação acolhedora, típica das reuniões de fim de ano.
A atração também busca aproximar diferentes gerações.
Enquanto os pequenos exploram os detalhes de cada parada, pais, avós e responsáveis podem acompanhar o trajeto e compartilhar momentos afetivos.
Para Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo, o espaço representa um dos pontos altos da programação.
Queremos que essa visita seja marcante para todos. A ideia é que as crianças descubram cada cenário e vivam a expectativa de encontrar o Papai Noel. São vivências que também despertam lembranças nos adultos e ajudam a criar novas memórias em família. Soraia Carrasco, presidente e fundadora da Villa de Natal São Paulo
Como funcionará o encontro com o Papai Noel?
Uma das facilidades para os visitantes será a possibilidade de conversar e tirar fotos com o Bom Velhinho sem necessidade de agendamento prévio ou retirada de senha.
O atendimento acontecerá em uma área anexa à casa, separada do percurso temático, durante todos os dias de funcionamento do evento e por ordem de chegada.
Dessa forma, o público poderá incluir o encontro no roteiro do passeio com flexibilidade, considerando apenas o tempo de espera na fila.A atividade já está incluída no ingresso de acesso geral à Villa.
Além da Casa do Papai Noel, a programação contará com espetáculos no Boulevard do Noel e a Parada Natalina. O Teatro Santa Claus também terá sessões exclusivas para quem adquirir o bilhete combinado.
Expectativa para a terceira edição do evento
Após receber mais de 270 mil visitantes nas temporadas anteriores, a Villa chega ao Jockey Club com áreas iluminadas, opções gastronômicas e atrações para todas as idades.
O funcionamento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de novembro, 4, 5 e 6 de dezembro e, na reta final, de 11 a 23 de dezembro, sempre das 17h às 23h (com entrada permitida até às 21h).Os bilhetes estão à venda pela Ticketmaster nas categorias acesso geral, Villa + Teatro e pacote família. Crianças de até 1 ano e 11 meses têm entrada gratuita.
Informações podem ser conferidas no site oficial ou no Instagram.