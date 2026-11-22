Imagem gerada por IA As 10 cidades do Brasil onde nenhum bebê nasce há anos













O Brasil soma 5.570 municípios divididos por realidades demográficas e orçamentárias muito distintas, sendo que a maior parte dessas cidades tem até 20 mil habitantes.

Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), são 3.935 municípios nessa faixa (70,6% do total), reunindo 33,5 milhões de pessoas.

Dentro desse retrato amplo e complexo da população e dos nascimentos no país, há municípios que praticamente não entram na conta de nascimentos ocorridos dentro do próprio território, porque os bebês não nascem nos limites da cidade onde a família vive.

Na prática, a atenção básica local funciona com postos e Unidades Básicas de Saúde (UBS) para pré-natal e acompanhamento.

A ausência de maternidade ou de estrutura hospitalar com equipe obstétrica e UTI neonatal 24 horas é o que leva as gestantes a viajarem até cidades-polo vizinhas na hora do parto.

Embora a Lei nº 13.484/2017 tenha alterado a Norma de Registros Públicos para permitir que os pais escolham registrar como naturalidade na certidão o município onde a família reside, e não apenas o local do hospital, o nascimento físico continua acontecendo fora, fazendo com que partos dentro da própria cidade sejam raros e virem notícia quando ocorrem.

Veja quais são os municípios

Divulgação Serra da Saudade Minas Gerais

















Serra da Saudade (MG)

O município menos populoso do Brasil tem cerca de 800 habitantes. Não possui hospital e, há décadas, todos os moradores nascem em cidades vizinhas, como Dores do Indaiá ou Luz.

Borá (SP)

É o segundo menor município do país em população, com cerca de 900 habitantes. Conta apenas com posto de saúde para o pré-natal, e os partos ocorrem a aproximadamente 30 km dali, geralmente em Paraguaçu Paulista ou Assis.

Araguainha (MT)

Menor cidade do Centro-Oeste, com cerca de 1.000 habitantes, faz parte do grupo de municípios mato-grossenses sem leitos obstétricos.

As gestantes são encaminhadas para cidades-polo como Alto Araguaia ou Mineiros (GO).

Engenho Velho (RS)

Com pouco mais de 1.200 habitantes, ficou conhecida no Rio Grande do Sul por passar anos sem um único nascimento registrado dentro de seus limites, recorrendo a municípios próximos como Constantina ou Sarandi.

Divulgação Engenho Velho (RS)





União da Serra (RS)

Caso clássico da Serra Gaúcha em que os partos são encaminhados para hospitais regionais da vizinhança, como Guaporé ou Serafina Corrêa.

Anhanguera (GO)

Menor município de Goiás, com cerca de 1.100 habitantes, depende totalmente da rede hospitalar de cidades próximas como Catalão (a cerca de 30 km) ou Cumari.

Em consulta ao Portal da Transparência do Registro Civil, a reportagem do iG verificou que constam 14 registros de nascimento vinculados a Anhanguera (GO) em 2026.

Na prática, porém, esse dado reflete o registro documental no sistema cartorial e não partos realizados em maternidade local, já que o município não dispõe de estrutura hospitalar para esse atendimento e depende da rede da vizinha Catalão.

Reprodução: Redes Sociais Moradora Lidiane Aparecida_Anhanguera (GO)

Na memória recente da cidade, o relato mais emblemático de um nascimento ocorrido dentro dos próprios limites do município é o da moradora Lidiane Aparecida.

A jovem veio ao mundo em casa, com o auxílio de uma parteira, depois que a mãe não conseguiu chegar a tempo ao hospital de Catalão.

O caso ilustra como, diante da falta de maternidades locais e da possibilidade legal de registrar a naturalidade conforme a residência da família, os números oficiais de registro convivem com uma realidade em que dar à luz na própria cidade segue sendo exceção.

Cedro do Abaeté (MG)

Vizinha de Serra da Saudade, tem pouco mais de 1.000 habitantes e segue o mesmo modelo de atendimento básico local com partos realizados fora, em cidades como Abaeté ou Tiros.

Oliveira de Fátima (TO)

Menor cidade do Tocantins, com cerca de 1.100 habitantes, não tem hospital e encaminha os partos pela BR-153 para municípios maiores, como Fátima ou Paraíso do Tocantins.

Divulgação Miguel Leão (PI)





Miguel Leão (PI)

Menor município do Piauí, com cerca de 1.200 habitantes, não dispõe de estrutura de internação hospitalar e depende de Monsenhor Gil ou da capital Teresina (a cerca de 85 km).

Quatro Irmãos (RS)

Pequeno município do norte gaúcho que integra o conjunto de cidades onde os bebês costumam nascer no polo regional, como Erechim.











