Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

A aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá novas exigências a partir de 1º de janeiro de 2027. As mudanças atingem duas regras de transição da reforma da Previdência de 2019 .

As alterações envolvem a idade mínima progressiva e a regra de pontos. Na primeira, a idade exigida aumenta seis meses para homens e mulheres. Na segunda, será necessário atingir um ponto a mais na soma da idade com o tempo de contribuição.

Para as mulheres, a idade mínima progressiva passa a ser de 60 anos, com pelo menos 30 anos de contribuição. Para os homens, serão exigidos 65 anos de idade e 35 anos de contribuição.

Na regra de pontos, as mulheres precisarão alcançar 94 pontos, enquanto os homens terão de somar 104 pontos. O cálculo considera a idade do trabalhador e o tempo de contribuição ao INSS. Uma mulher de 60 anos, por exemplo, precisará ter 34 anos de contribuição para atingir os 94 pontos exigidos.

As mudanças não representam uma nova reforma da Previdência. Elas fazem parte do calendário de aumento gradual dos requisitos estabelecido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.





O que muda para os MEIs?

Os microempreendedores individuais (MEIs) também precisam ficar atentos, mas as mudanças dependem da forma como contribuem para o INSS.

Quem paga apenas a contribuição de 5% do salário mínimo pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) tem direito, em regra, à aposentadoria por idade.

Para esses trabalhadores, nada muda em 2027 e continuam valendo as idades mínimas de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Para quem já contribuía antes da reforma de 2019, o tempo mínimo exigido nessa modalidade é de 15 anos.

Já os MEIs que pretendem utilizar regras de transição baseadas no tempo de contribuição precisam complementar o pagamento previdenciário. A contribuição reduzida de 5%, sozinha, não permite utilizar essas modalidades.

A complementação é feita por meio de uma Guia da Previdência Social (GPS), com pagamento adicional para elevar a contribuição até 20% do salário de contribuição, observadas as regras do INSS. Com isso, o empreendedor poderá aproveitar os períodos de contribuição para outras modalidades de aposentadoria, desde que cumpra os requisitos legais.

Como consultar as regras e o tempo de contribuição?

Quem está perto de se aposentar pode consultar sua situação pelo aplicativo ou site Meu INSS. A plataforma permite verificar o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que reúne os vínculos de trabalho e os recolhimentos feitos à Previdência.

O sistema também oferece uma simulação da aposentadoria, com a indicação das regras disponíveis e de quanto tempo falta para cumprir os requisitos.

Antes de solicitar o benefício, é importante conferir se todos os períodos de trabalho e contribuições estão registrados corretamente. Informações ausentes ou incorretas podem atrasar a análise do pedido ou prejudicar o cálculo da aposentadoria.