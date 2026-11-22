Reprodução Cais de desembarque da Ilha Ross, no arquipélago de Andaman e Nicobar, na Índia

A Ilha Ross, na Índia, foi capital administrativa britânica das ilhas Andaman e Nicobar, sofreu com doenças, um terremoto e a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial e hoje está abandonada.

Tudo começou em 1857, durante a Revolta dos Sipaios, em que soldados indianos lutaram contra a dominação de suas terras. Entre 1858 e 1859, o conflito chegou ao fim com a vitória dos britânicos que fundaram uma colônia penal na ilha.

Nos primeiros anos, os prisioneiros eram obrigados a limpar a selva ao redor para construir edifícios e estradas, enfrentando falta de abrigo e maus-tratos. Quando o oficial Sir Robert Napier visitou a ilha, 3,5 mil das 8 mil pessoas já haviam morrido de doenças como malária, pneumonia e disenteria.

Os problemas começaram a ser resolvidos somente entre 1870 e 1930, período que atraiu a elite britânica e os trabalhadores indianos. Com a construção de mansões, igrejas, clubes e hospitais para os oficiais britânicos, a região ficou conhecida como a "Paris do Oriente".

No entanto, não demorou muito para que uma parte do luxo virasse destruição. Em 1941, um terremoto destruiu alguns dos edifícios administrativos, fazendo com que a capital fosse transferida para Port Blair.

Nove meses depois, com a invasão japonesa no arquipélago, cerca de 2 mil pessoas morreram e pelo menos 501 foram torturadas. O pior caso foi o massacre de Homfreyganj, ocorrido em 30 de janeiro de 1944, onde 44 civis foram mortos por suspeita de espionagem.

Reprodução Tropas japonesas desembarcam nas ilhas Andaman e Nicobar em março de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial

Quando o território foi reconquistado pelos Aliados, em 1945, os britânicos já não queriam voltar à Ilha Ross e, em 1947, a região passou a fazer parte da Índia.

Ruínas abertas à visitação

Embora ninguém possa morar em Ross, as ruínas das construções e de bunkers japoneses recebem milhares de turistas por ano, em passeios de um dia.

Segundo informações do Ministério do Turismo da Índia, a ilha, mantida pela Marinha desde 1979, abre às 9h e fecha às 17h.



