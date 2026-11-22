Reprodução Vista aérea de Weston em 1966, ano em que a vila foi abandonada para dar lugar ao Laboratório Nacional de Aceleradores, depois renomeado Fermilab

Ruas, casas e um pequeno cemitério do século 19 são o que sobrou da vila de Weston, em Illinois, nos Estados Unidos, onde hoje fica o Fermilab, um dos laboratórios de física de partículas mais importantes do mundo.

Tudo começou no início dos anos 1960, quando uma construtora lançou um loteamento em uma área rural a oeste de Chicago. Embora ela tenha falido no meio do processo, os moradores ficaram, compraram cerca de 100 casas e, em 1963, deram origem a Weston.

Pouco tempo depois, o incorporador William Riley apresentou um plano para transformar o local em uma cidade de 50 mil moradores, com mais de 11 mil casas, um grande shopping e um aeroporto.

O projeto, no entanto, foi barrado pela Justiça em 1964, sob a alegação de que houve irregularidades na fundação.

Sem opção, o presidente Arthur Theriault ofereceu o terreno à Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos para a construção de um novo laboratório de física.

Entre propostas de todo o país, Weston chegou à final ao lado de outros cinco candidatos e, em 16 de dezembro de 1966, o governo anunciou que a comunidade tinha sido escolhida.

Naquele momento, a sensação era de alegria. O que não estava previsto era que o laboratório não seria feito ao lado da vila, mas sim em cima dela.

A Justiça ainda impediu a tentativa dos moradores de migrar para um local próximo. Isso levou as famílias a vender os imóveis ao estado de Illinois.

Em 1970, Weston deixou oficialmente de existir.







