Mais de 190 peixes-leão foram capturados por mergulhadores da empresa SeaParadise, nesta sexta-feira (20), na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Invasora e venenosa, a espécie come de tudo e não possui predadores naturais conhecidos no território brasileiro.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o grupo aparece colocando os exemplares sobre uma mesa. Veja:
Invasor desde 2014
O primeiro registro do peixe-leão no Brasil aconteceu na Prainha, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em maio de 2014. Segundo os pesquisadores, eram animais isolados, que tinham como origem o Caribe.
Dez meses depois, em março de 2015, outra ocorrência foi confirmada na Ilha do Farol, também em Arraial do Cabo.
Já em 2020, pescadores artesanais retiraram dois peixes-leões dos corais da foz do Amazonas. Na ocasião, acreditava-se que a água doce funcionaria como uma espécie de "barreira" contra o avanço.
A expectativa, no entanto, mudou rapidamente. Em dezembro do mesmo ano, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou a presença do peixe-leão em Noronha.
Desde então, até abril de 2025, foram cerca de 1,5 mil avistamentos e 950 capturas ao redor das 21 ilhas do arquipélago.
Quais são os riscos
Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.
Mesmo morto, o animal pode ser uma ameaça, pois os espinhos podem manter a toxina.
O que fazer ao avistar um peixe-leão
- Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.
- Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.
- Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.
- Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.
Primeiros socorros
- Não esprema nem corte o local da ferida.
- Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.
- Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.