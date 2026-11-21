Reprodução/Instagram Peixes-leão capturados em um único dia pelo grupo de mergulho Sea Paradise em Fernando de Noronha

Mais de 190 peixes-leão foram capturados por mergulhadores da empresa SeaParadise, nesta sexta-feira (20), na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Invasora e venenosa, a espécie come de tudo e não possui predadores naturais conhecidos no território brasileiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o grupo aparece colocando os exemplares sobre uma mesa. Veja:





Invasor desde 2014

O primeiro registro do peixe-leão no Brasil aconteceu na Prainha, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em maio de 2014. Segundo os pesquisadores, eram animais isolados, que tinham como origem o Caribe.

Dez meses depois, em março de 2015, outra ocorrência foi confirmada na Ilha do Farol, também em Arraial do Cabo.

Já em 2020, pescadores artesanais retiraram dois peixes-leões dos corais da foz do Amazonas. Na ocasião, acreditava-se que a água doce funcionaria como uma espécie de "barreira" contra o avanço.

A expectativa, no entanto, mudou rapidamente. Em dezembro do mesmo ano, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirmou a presença do peixe-leão em Noronha.

Desde então, até abril de 2025, foram cerca de 1,5 mil avistamentos e 950 capturas ao redor das 21 ilhas do arquipélago.

Quais são os riscos

Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o animal pode ser uma ameaça, pois os espinhos podem manter a toxina.

O que fazer ao avistar um peixe-leão

Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.



