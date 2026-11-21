Imagem gerada por IA Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) quatro dos dez relatórios elaborados pela Polícia Federal (PF) que mencionam ministros da Corte no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master. Os documentos serão analisados para verificar se existem elementos que possam indicar possíveis irregularidades criminais.

Os relatórios enviados à Procuradoria citam os ministros Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça. Os outros seis documentos foram arquivados por falta de relevância penal, segundo informações de integrantes da cúpula do Supremo.

A decisão não significa que os quatro ministros sejam suspeitos de cometer crimes. A análise da PGR busca justamente verificar se as informações reunidas pela PF justificam alguma providência na esfera criminal.

Por que apenas quatro relatórios foram enviados à PGR?

A seleção seguiu uma classificação feita pela própria Polícia Federal, que separou os documentos com possíveis elementos de interesse criminal daqueles em que os ministros aparecem apenas em citações feitas por terceiros.

Os seis relatórios arquivados mencionavam Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e o próprio Edson Fachin. Segundo integrantes do Supremo, não foram identificados elementos com relevância penal nesses casos.

A diferença está no conteúdo das menções. Enquanto alguns documentos apresentam informações que podem justificar uma análise mais aprofundada, outros apenas registram referências aos magistrados, sem indicar possíveis condutas criminosas.

O que motivou os relatórios da Polícia Federal?

Os documentos foram produzidos a partir de mensagens encontradas nos celulares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e de seu cunhado, Fabiano Zettel.

Vorcaro é investigado por suspeitas de fraudes financeiras envolvendo a instituição. Durante as apurações, a PF teve acesso a conversas e outros materiais armazenados nos aparelhos dos investigados.

Além dos dez relatórios, a corporação encaminhou ao Supremo o material bruto extraído dos celulares.

A elaboração dos documentos seguiu um procedimento definido por Fachin após uma reunião realizada em outubro com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Na ocasião, ficou estabelecido que a PF produziria relatórios descritivos e informativos, sem atribuir crimes aos ministros citados.

A medida também levou em consideração as prerrogativas dos magistrados previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman). A intenção era submeter as informações ao Supremo antes de qualquer avanço sobre possíveis condutas de integrantes da Corte.

Qual será o próximo passo da PGR?

Com o recebimento dos quatro relatórios, a Procuradoria-Geral da República tem prazo de 15 dias para analisar o material.

A avaliação ficará sob responsabilidade do procurador-geral da República, Paulo Gonet, com apoio de integrantes da área criminal do órgão.

Depois da análise, existem três possibilidades:

Pedir a abertura de inquérito: caso sejam identificados elementos que justifiquem uma investigação criminal.

Solicitar novas diligências: quando forem necessárias outras informações ou medidas da Polícia Federal.

Defender o arquivamento: se não forem encontrados elementos suficientes para justificar a continuidade das apurações.

Documentos estão sob sigilo máximo

Fachin determinou sigilo máximo sobre os relatórios encaminhados à Procuradoria. Na quinta-feira (19), o presidente do STF também enviou cópias dos respectivos documentos aos gabinetes dos ministros mencionados.

A medida restringe o acesso público ao conteúdo dos materiais, que deverão ser avaliados pelas autoridades competentes.

Neste momento, o envio dos relatórios representa uma etapa de análise, e não uma conclusão sobre a existência de crimes ou o envolvimento dos ministros nas suspeitas investigadas no caso Banco Master.