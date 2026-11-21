Carlos Moura - Agência Senado/Bruno Spada - Câmara dos Deputados/Caio César - CMRJ Irmãos Bolsonaro têm cidadania italiana alvo de pedido de investigação por deputado italiano

Os pedidos de cidadania italiana dos irmãos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, todos do PL, passaram a ser alvo de questionamentos na Itália. O deputado italiano Angelo Bonelli apresentou uma denúncia à Procuradoria de Roma para pedir a apuração de possíveis irregularidades no processo que concedeu a nacionalidade aos três filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A principal questão levantada pelo parlamentar é a rapidez com que os pedidos foram analisados. Segundo informações apresentadas pelo governo italiano ao Parlamento, os irmãos entregaram a documentação em 8 de novembro de 2022 e tiveram a cidadania reconhecida em 5 de janeiro de 2023, um intervalo de apenas 58 dias.

O prazo chama a atenção porque milhares de brasileiros aguardavam há anos na fila dos consulados italianos para conseguir o reconhecimento da nacionalidade.

Processo foi concluído em menos de dois meses

De acordo com as informações divulgadas, os três irmãos protocolaram os documentos na mesma data e receberam o reconhecimento da cidadania pouco menos de dois meses depois.

Bonelli questiona a diferença de tratamento em relação aos demais solicitantes. Segundo informações citadas pelo parlamentar, havia brasileiros inscritos desde 2018 que ainda aguardavam atendimento quando os pedidos dos filhos de Bolsonaro foram aprovados.

Naquele período, o volume de solicitações pendentes chegava a 112 mil, conforme o ofício mencionado na denúncia.

O deputado quer que a Procuradoria verifique se os procedimentos seguiram as regras estabelecidas pelo governo italiano e se houve algum tipo de favorecimento.

Governo italiano afirma que processo seguiu as regras

O caso já havia sido levado ao Parlamento italiano antes da apresentação da denúncia à Procuradoria. Em resposta aos questionamentos de Bonelli, a subsecretária Matilde Siracusano informou que o procedimento ocorreu de acordo com as normas vigentes na época.

Segundo a explicação do governo, Eduardo Bolsonaro entrou na lista de espera da Embaixada da Itália em Brasília em 22 de dezembro de 2020. Flávio e Carlos foram incluídos posteriormente, em 26 de outubro de 2021.

O Executivo também informou que os pedidos foram analisados em conjunto por se tratarem de integrantes da mesma família. A justificativa é um dos pontos que Bonelli pretende esclarecer com a apuração.

Outro detalhe importante é que os 58 dias correspondem ao intervalo entre a entrega da documentação completa e o reconhecimento da cidadania, e não ao tempo total de espera desde a inscrição consular.

Os passaportes também foram emitidos em datas diferentes: o de Flávio foi expedido em novembro de 2023, enquanto os de Eduardo e Carlos foram emitidos em abril e junho de 2024, respectivamente.

Uso dos documentos no exterior também é questionado

Além da rapidez na concessão, Bonelli quer que as autoridades italianas examinem como os passaportes foram utilizados pelos brasileiros.

O caso de Flávio ganhou destaque após o senador deixar o Brasil em outubro de 2026 e utilizar o documento italiano para viajar à Argentina, antes de seguir para os Estados Unidos. O episódio ocorreu em meio a questionamentos judiciais envolvendo seus documentos de viagem.

Eduardo Bolsonaro também aparece no questionamento. O ex-deputado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo. A condenação se tornou definitiva em outubro de 2026, e um mandado de prisão foi expedido dias depois.

Bonelli também incluiu Carla Zambelli no documento. A ex-deputada, que possui cidadania italiana, deixou o Brasil após ser condenada e foi localizada em Roma em julho de 2025. O próprio parlamentar afirmou ter informado às autoridades italianas o endereço onde ela estava.

A denúncia questiona se os passaportes europeus foram utilizados como uma forma de evitar consequências judiciais no Brasil. Essa suspeita, porém, ainda precisa ser analisada pelas autoridades e não representa uma conclusão sobre a finalidade dos documentos.

Denúncia não significa cancelamento da cidadania

O recebimento da denúncia pela Procuradoria de Roma não significa que as cidadanias dos três irmãos serão canceladas ou que eles já foram formalmente considerados culpados de alguma irregularidade.

O objetivo do pedido é permitir que as autoridades examinem os procedimentos adotados pela Embaixada da Itália em Brasília, os critérios utilizados para a convocação dos irmãos e a possibilidade de tratamento privilegiado.

A investigação também poderá esclarecer se houve alguma irregularidade administrativa ou criminal durante o reconhecimento da nacionalidade.

Até o momento, o governo italiano sustenta que o procedimento respeitou as regras vigentes na época, enquanto o deputado Angelo Bonelli defende que o caso seja apurado pela Justiça.