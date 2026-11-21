Reprodução Andreas von Richthofen antes e depois

Andreas von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen, fez um acordo com a Prefeitura de São Paulo para parcelar parte das dívidas de IPTU relacionadas aos imóveis herdados dos pais, Manfred e Marísia. A negociação levou à suspensão de duas cobranças judiciais, mas não encerrou as pendências financeiras.

Aos 39 anos, o bioquímico ainda responde a pelo menos 27 processos por dívidas nos municípios de São Paulo e São Roque, no interior paulista. O patrimônio herdado pelo jovem foi avaliado em aproximadamente R$ 10 milhões na época da morte dos pais, em 2002.

Acordo prevê parcelamento de dívida

Segundo informações do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), dois processos movidos pela Prefeitura da capital tiveram a cobrança suspensa depois que Andreas aderiu a um programa de parcelamento de débitos municipais.

As decisões foram publicadas em junho e dezembro de 2025. O programa da Prefeitura permite que contribuintes com dívidas de IPTU negociem os valores, com possibilidade de parcelamento entre 60 e 120 vezes e descontos que podem chegar a 95%, conforme as condições estabelecidas.

De acordo com o Cadastro Informativo Municipal, o débito atualizado de Andreas com a capital paulista chega a R$ 362.728,28, incluindo encargos e despesas judiciais.

Desse total, R$ 47.769,71 já foram homologados no programa de parcelamento. Outros R$ 314.958,57 ainda são alvo de cobrança judicial, sendo que R$ 207.856,57 permanecem em aberto.

A intimação mais recente foi encaminhada ao bioquímico em 21 de outubro de 2026.

Herança de R$ 10 milhões acumulou pendências

Após Suzane ser condenada pelo assassinato dos pais , ela perdeu o direito à herança. Com isso, Andreas ficou responsável pela administração dos bens deixados pelo casal.

O patrimônio, estimado em R$ 10 milhões, incluía seis imóveis, carros, terrenos, dinheiro em contas bancárias e aplicações financeiras. Entre as propriedades está o sítio localizado em São Roque, onde Andreas vive atualmente.

A administração dos bens, porém, acabou marcada pelo acúmulo de dívidas e problemas judiciais. Somente na Justiça de São Roque, o bioquímico responde a 20 processos movidos pela prefeitura, que somam R$ 65.517,55 em débitos.

Na capital paulista, são outras sete ações relacionadas a cobranças de IPTU. Ao todo, portanto, Andreas aparece como réu em pelo menos 27 processos.

Isolamento voltou a chamar atenção após documentário

A situação de Andreas voltou a ganhar repercussão após a estreia do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, da Netflix.

Netflix Suzane von Richthofen no documentário " Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga"

Segundo relatos anteriores divulgados pelo colunista e escritor Ulisses Campbell, o irmão de Suzane passou a viver de maneira isolada, com pouco contato com outras pessoas e sem acesso à internet.

Convidado a participar do documentário, Andreas preferiu não dar depoimento nem se envolver na produção.

O caso da família von Richthofen aconteceu em outubro de 2002, quando Manfred e Marísia foram assassinados dentro da própria casa, na zona sul de São Paulo. Suzane foi condenada por planejar o crime ao lado dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.