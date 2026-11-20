Marcelo Camargo / Agência Brasil Ministro do STF Alexandre de Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar, entre 4 e 15 de dezembro, ações que questionam a aplicação da Lei da Dosimetria, legislação que pode reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e pela trama golpista. O julgamento ocorrerá no plenário virtual da Corte.

O ministro Alexandre de Moraes liberou os processos para julgamento na quinta-feira (19). A análise poderá definir como a lei será aplicada a condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por participação na trama golpista.

Dados do STF indicam que 455 condenados podem ser beneficiados pela legislação, incluindo Bolsonaro. Entretanto, a aplicação da lei está suspensa desde maio, quando Moraes interrompeu a possibilidade de revisão das penas com base no texto até que o plenário da Corte se pronuncie.

Quem pode ser beneficiado pela Lei da Dosimetria?

Segundo dados do STF, 455 condenados podem ter as penas reduzidas com a aplicação da Lei da Dosimetria. O grupo inclui pessoas condenadas pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023 e à trama golpista.

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas invadem a praça dos Três Poderes e depredam os prédios





Entre os possíveis beneficiados está Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão. Contudo, o ex-presidente ainda não apresentou pedido de redução de pena com base na legislação.

A lei também pode beneficiar aliados de Bolsonaro condenados no processo da trama golpista e pessoas responsabilizadas pelos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O levantamento do Supremo aponta ainda que 200 pessoas permanecem presas em casos ligados aos ataques de 8 de janeiro ou à trama golpista. Desse total, há 183 prisões decorrentes de condenações definitivas, sendo 103 em regime fechado, três em semiaberto e 77 em prisão domiciliar. Outras 17 pessoas estão em prisão preventiva e 10 em prisão domiciliar, conforme os dados apresentados pelo tribunal.

O que prevê a Lei da Dosimetria

A Lei da Dosimetria estabelece mudanças no cálculo das penas e nas regras para progressão de regime de condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Entre os principais pontos da legislação estão:

Redução de penas: o texto prevê a possibilidade de diminuição das punições impostas a condenados pelos ataques de 8 de janeiro, com possibilidade de redução de até dois terços para participantes considerados vândalos comuns.

Progressão de regime: a lei estabelece mecanismos para acelerar a passagem de condenados de um regime mais severo para outro mais brando, conforme as condições previstas.

Unificação de crimes: a legislação determina que, quando os crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito forem cometidos no mesmo contexto, o segundo seja absorvido pelo primeiro, evitando a soma integral das penas.

Nesse último caso, passa a prevalecer a pena do crime mais grave, o de golpe de Estado, que prevê punição de quatro a 12 anos, com acréscimo de um sexto até a metade, conforme as regras estabelecidas pela legislação.

Por que a aplicação da lei está suspensa?

Em maio, Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria, impedindo que condenados obtivessem a redução de penas com base na legislação até uma decisão do plenário do STF.

A medida foi aplicada aos casos em que condenados já haviam acionado a Corte para pedir revisão das punições. Desde então, os pedidos relacionados ao texto dependem da definição dos ministros sobre a validade e a aplicação da norma.

A liberação das ações para julgamento ocorreu após uma reunião, nesta semana, entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Alexandre de Moraes. Os parlamentares pediram que o ministro encaminhasse os processos para análise do plenário, argumentando que a lei foi aprovada pelo Congresso há quase um ano.

Ministros do STF, segundo informações de bastidores, avaliam que há maioria na Corte para manter a dosimetria, embora possam surgir propostas de ajustes no texto ou na interpretação da legislação.

Bolsonaro pode ter a pena reduzida?

A Lei da Dosimetria é uma das alternativas que podem diminuir o tempo de cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão no julgamento da trama golpista.

Embora a legislação tenha sido articulada por aliados do ex-presidente, Bolsonaro não apresentou pedido de redução de pena com base nela até o momento.

A defesa do ex-presidente já protocolou duas revisões criminais relacionadas à condenação. A revisão criminal é um instrumento jurídico que permite contestar uma sentença definitiva em situações específicas previstas em lei, como quando surgem novas provas ou são identificados determinados erros no processo.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, já se manifestou contra os pedidos de revisão apresentados pela defesa. Com o parecer, o ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso, pode encaminhar o processo para julgamento.

A dosimetria, por sua vez, é considerada um caminho alternativo para reduzir o tempo de cumprimento da pena, sem necessariamente provocar um novo debate sobre a condenação em si.





Como a Lei da Dosimetria foi aprovada

O projeto que deu origem à Lei da Dosimetria foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025. Em janeiro de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente a proposta.

Em abril, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial, retomando os efeitos do projeto. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. No Senado, a decisão foi aprovada por 49 votos a 24.

Antes da votação, Davi Alcolumbre retirou um trecho da proposta que poderia facilitar a progressão de regime para condenados por crimes graves, como feminicídio e crimes hediondos. A decisão buscou evitar conflito com a Lei Antifacção , que havia endurecido regras relacionadas ao cumprimento de penas.

Com a retirada desse dispositivo, o texto retomado pelo Congresso ficou concentrado nas mudanças referentes aos condenados pelos atos golpistas e aos critérios de cálculo das penas.